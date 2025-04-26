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    美國18歲屁孩朝車輛丟石頭致駕駛身亡 謀殺罪成立面臨無期徒刑

    美國20歲男子科尼格，於2023年18歲時夥同他人在路上朝車輛扔擲石塊，導致女駕駛喪命，如今面臨無期徒刑。（美聯社）

    美國20歲男子科尼格，於2023年18歲時夥同他人在路上朝車輛扔擲石塊，導致女駕駛喪命，如今面臨無期徒刑。（美聯社）

    2025/04/26 12:40

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2023年4月19日晚間，美國科羅拉多州丹佛3名18歲青少年在路上朝車輛扔擲石塊，導致女駕駛巴特爾（Alexa Bartell）喪命，其中1名嫌犯科尼格（Joseph Koenig）25日被裁定一級謀殺罪成立，最高將面臨無期徒刑。

    據《美聯社》報導，現年20歲的科尼格當時和夸克（Zachary Kwak）、卡羅爾-奇克（Nicholas "Mitch" Karol-Chik）在一起玩樂，他們從沃爾瑪停車場撿來4公斤的景觀石材，砸破了巴特爾所開車輛的擋風玻璃造成她當場死亡。

    在發現釀禍後，這3人駕車過去觀看但沒人檢查駕駛的情況如何，夸克還拍了照片留念，卡羅爾-奇克指稱科尼格當時顯得很興奮的樣子，發出類似慶祝的歡呼聲。

    3人落網後，這塊石頭是誰扔的對判刑而言至關重要，科尼格原先指認是夸克扔的，夸克辯稱自己整晚都沒丟石頭，卡羅爾-奇克則供稱當晚他們每人都丟了差不多10塊石頭。

    在供詞互相矛盾的情況下，鑑識專家檢測出石塊上只有科尼格的DNA，檢察官德克爾（Katharine Decker）也向陪審團表示，從石塊砸破擋風玻璃的方向來看，應是左撇子的科尼格犯案才對。

    科尼格於25日被陪審團認定一級謀殺罪成立，法官將於6月3日宣判刑期，最高為無期徒刑。至於夸克和卡羅爾-奇克，先前都已達成認罪協議，前者最高將入獄20至32年，後者為35至72年。

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