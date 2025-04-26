克什米爾26死恐攻案 巴基斯坦願配合國際調查

印度控制的克什米爾（Kashmir）一處觀光景點本月22日發生26人遭殺害事件，「紐約時報」報導，巴基斯坦認為有必要針對此事展開國際調查，且願意配合國際調查人員。（歐新社資料照）

2025/04/26 10:20

〔中央社〕印度控制的克什米爾（Kashmir）一處觀光景點本月22日發生26人遭殺害事件，「紐約時報」報導，巴基斯坦認為有必要針對此事展開國際調查，且願意配合國際調查人員。

克什米爾地區素有「小瑞士」之稱的度假勝地巴哈甘（Pahalgam）22日下午發生恐怖攻擊事件，至少26人喪命。

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巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）接受紐時訪問時表示，巴基斯坦「準備配合國際偵查人員執行的任何調查」。

印度稱此案與巴基斯坦有關，但伊斯蘭馬巴德當局否認涉入此事。兩國都主張擁有克什米爾山區，但各自都僅掌控部分地區。

路透社報導，攻擊案發生後，擁有核武的印度和巴基斯坦互相對對方祭出一連串動作，印度宣布擱置關鍵的「印度河水資源條約」（Indus Waters Treaty），巴基斯坦則對印度航空業者關閉空域。

阿瑟夫告訴紐時，印度藉著這起武裝分子攻擊事件的後果作為擱置印度河水資源條約的藉口，是出於國內政治目的。

他補充說，印度在「沒有任何證據和調查」的情況下採取措施懲罰巴基斯坦。

阿瑟夫向紐時表示：「我們不希望這場戰爭升級，因為戰事升級可能會造成這個地區的災難。」

鮮為人知的武裝團體「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance）在社群媒體上宣稱犯下這起攻擊事件。

印度安全機關認為，又名「抵抗陣線」（The Resistance Front）的克什米爾抵抗組織，是伊斯蘭恐怖組織「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba）和伊斯蘭激進團體「真主穆斯林游擊隊」（Hizbul Mujahideen）等巴基斯坦武裝組織的幌子。

阿瑟夫駁斥這種說法，稱虔誠軍「早已瓦解」，且沒有能力從巴基斯坦掌控的領土上計劃或執行攻擊。

紐時報導，阿瑟夫說：「他們在巴基斯坦沒有任何據點。」

阿瑟夫表示：「這些人不管還剩下什麼，都被控制住了。他們之中有些人遭到軟禁，有些人遭到拘留。他們一點也不活躍。」

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