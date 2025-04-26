預言4/26發生8.3強震瘋傳引恐慌！日本防災部回應了

日本防災部表示，依目前的科學知識很難預測地震發生的詳細時間與地點，提醒民眾應隨時做好預防準備。（美聯，示意圖）

2025/04/26 11:34

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球地震頻傳，如何防範已經成為重要議題。日本近期發出「南海海槽地震」預測報告引起民眾人心惶惶，一名號稱「最強靈能者」金城保先前更是公開預言，東京灣北部將會在今（26）日發生規模8.3的大地震。對此，日本政府回應表示，依照目前的科學知識很難準確預測地震發生的時機，民眾應隨時做好預防準備。

有網友日前在社群平台「X」（原推特）上發文，提到沖繩「最強靈能者」金城保曾公開預言，今年4月26日下午2時58分日本將發生規模8.3的大地震，且28分鐘後將引發30公尺的大海嘯，到時將會重創該地區。因為此預言詳細指出地震發生的日期、時間與地點，因此引發網友議論，表示「如果真的發生，那可不是開玩笑的」、「要先找好避難所了」，但也有網友質疑，此預測過於準確，反倒不科學。

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針對此事，日本防災部也做出了回應，表示依照目前的科學知識很難去預測地震發生的詳細時間與地點，提醒民眾應隨時做好預防準備，像是事先查看附近避難場所及避難路線，若是感受到震動或是聽到政府發出的海嘯警報，請立刻撤離至安全地點。

地震について

日時と場所を特定して地震を予知することは、現在の科学的知見からは困難ですので、いつ発生してもおかしくない地震に対し、避難場所や避難経路の確認、家具の固定など日頃からの備えを行うとともに、揺れを感じたり津波警報等が発表されたら直ちに避難するよう、お願いいたします。 — 内閣府防災 （@CAO_BOUSAI） April 24, 2025

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