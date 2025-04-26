為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澤倫斯基稱克里米亞屬於烏克蘭 對此立場沒有改變

    2025/04/26 03:21

    〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，克里米亞（Crimea）屬於烏克蘭，他對此立場沒有改變，此前美國總統川普曾質疑這個2014年被俄羅斯併吞半島的未來地位。

    法新社報導，澤倫斯基在基輔告訴記者：「我們的立場沒有改變，只有烏克蘭人民有權決定烏克蘭的領土。烏克蘭憲法明定，所有暫時被佔領的領土…都屬於烏克蘭，屬於烏克蘭人民。」

    此外，澤倫斯基表示，由於「重要軍事會議」關係，他可能無法參加羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）26日的葬禮。

    澤倫斯基稍早指出，他將參加教宗葬禮，將與川普在梵蒂岡會面。川普現正推促俄烏就終結3年戰爭達成協議。

    澤倫斯基在探視基輔遭俄羅斯攻擊地點時說：「如果我不能及時抵達，烏克蘭將派出適當級別的代表。」

    他說：「外交部長和第一夫人將會前往，至於我，我有要務要留在這裡，烏克蘭今天有幾個重要的軍事會議要開。」

    澤倫斯基稍早指出，俄羅斯昨天發射飛彈攻擊基輔，這枚飛彈由北韓供應，其中有數十個零件來自美國公司。1140426

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播