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    川普不願透露與習近平通話時間點 稱美日快達成協議

    2025/04/26 02:15

    〔中央社〕美中關稅戰之際，美國總統川普接受「時代雜誌」專訪時聲稱中國國家主席習近平打電話給他。川普今天被問及通話時間點僅回應表示，「我會在適當時機告訴你們，看看我們能否達成協議」，還說美國與日本已快要達成協議。

    川普（Donald Trump）22日接受「時代雜誌」（TIME）專訪，根據今天刊出的上任百日專訪內容，川普表示，他的政府正與中國談判，以達成關稅協議，習近平已打電話給他；他不認為這是習近平「示弱的表現」。

    對此，川普今早在白宮接受媒體訪問時，不願透露他與習近平通話的時間點，也不願評論兩人是否是在關稅戰之後通話。

    他表示：「我會在適當時機告訴你們，看看我們（美中）能否達成協議。」

    此外，川普還說，他和日本處得很好，「我們快要達成協議」。

    在「時代雜誌」專訪中，川普也說，預定未來3至4週內宣布新的貿易協議，且「將訂出不同國家的公平關稅價格」。

    川普重返白宮以來狂揮關稅大刀，2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，但隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。各國紛紛把握時間與美國談判。

    不過，經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累加關稅甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。

    美國近日釋出美中已針對關稅展開談判的消息，中方則否認正與美國針對關稅問題進行磋商或談判，並放話「美方不要混淆視聽」。（編輯：徐睿承）1140426

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