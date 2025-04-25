重申習近平來電 川普：已達成200件關稅協議 3~4週內結束談判

川普表示，目前已達成200件關稅協議。（路透）

2025/04/25 22:20

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普繼22日接受時代雜誌專訪表示，中國國家主席習近平已致電給他，且美國政府正與中國磋商，以達成關稅協議後，25日啟程出席週六教宗方濟各葬禮時重申，他已與習近平談過話。川普沒有說明何時與習談話及談話內容，僅稱「在適當時候」將提供細節。

根據25日時代雜誌刊出的專訪，川普說，他不會打電話給習近平，而「他來電。我不認為這是他軟弱的表現」。

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中國外交部沒有立即回應川普的上述說法。不過25日稍早該單位發言人郭嘉昆重申，「中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，美方不要混淆視聽」。前一天他說，相關報導「都是假消息，兩國沒有展開關稅磋商或談判，更談不上達成協議」。

川普在專訪中說，他已達成200項關稅協議，預期在約3至4週內完成談判，他將美國類比成由他設定價格的百貨公司。對於相關協議，他沒有提供任何細節。

當被問及，如果1年後美國仍徵收高達50％關稅，他是否認為是勝利，他說，「徹底的勝利」。

川普表示，「我們正與中國舉行會議，我們與每個人相處很好，但最終，我達成所有協議；這是我選擇的協議，用不同的角度看：我們是一座百貨公司，而我們定價。我與企業會面，然後我設定公平價格，我考慮的是公平價格，他們能夠付費，或者他們不必付費」。

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