「川普2028」紅帽預告拚第3任？ 官方商店開賣周邊商品

川普個人品牌官方商店開賣「Trump 2028」紅帽。（法新社）

2025/04/25 18:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普重回白宮，上任將滿100天之際，川普品牌官方網路商店已經推出印有「川普2028（Trump 2028）」標語的周邊商品，由於2028年是下屆美國總統大選年，這系列商品引發各界關注。

《法新社》導，這批商品包括每頂售價50美元的紅色棒球帽，上面清楚標示著「Trump 2028」字樣，一個與川普有關連的社群媒體帳號，24日也貼出川普兒子艾瑞克（Eric Trump）佩戴此款帽子的照片。川普官方商店網站在這項商品描述中寫道，「用這頂美國製造的『川普2028』帽子表態」。

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官方商店還推出印有「川普2028（改寫規則），Trump 2028（Rewrite the Rules）」的深藍、紅色兩款T恤，每件售價36美元。

美國憲法第22修正案明定，美國總統任期限制為當選兩任、每任各4年。現年78歲的川普，並未排除尋求第3任，即使需要修改憲法。他上月曾說，關於第3個任期，他「不是在開玩笑」，並說有「方法」讓他得以再次參選。

修憲需要經過聯邦參、眾議院兩院都以三分之二絕大多數同意，以及全美50州當中至少38個州的立法機關批准，連川普的司法部長都認為難以達成。此外，任何認真試圖修改憲法之舉，都將使美國陷入未知前景。

川普重回白宮後，積極透過個人品牌商品，推廣他的政治主張，包括名為「願上帝保佑美國聖經（God Bless the USA Bible）」，售價59.99美元；還推出虛擬貨幣「$TRUMP」，他23日並邀請220名川普迷因幣頂級投資人，與他共進私人晚宴。

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