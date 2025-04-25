美國國安群組誤加媒體人 川普宣布接受揭弊記者訪問

美國總統川普今天稍早宣布，將接受揭發重大國安漏洞「Signal門」醜聞的記者訪問。這位記者上月踢爆自己被誤加到美國高階官員討論機密軍事攻擊計畫的Signal群組，引起外界譁然。（法新社）

2025/04/25 17:16

〔中央社〕美國總統川普今天稍早宣布，將接受揭發重大國安漏洞「Signal門」醜聞的記者訪問。這位記者上月踢爆自己被誤加到美國高階官員討論機密軍事攻擊計畫的Signal群組，引起外界譁然。

法新社報導，美國時事媒體「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）上月公布美國高層在美軍襲擊葉門叛軍「青年運動」（Houthi）前、在通訊軟體Signal上討論敏感情資的細節。高德柏格因此變得全球知名，但也遭川普（Donald Trump）及其內閣官員嚴厲抨擊。

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川普在社群媒體發文宣布接受訪問時，提到這起所謂的「Signal門」（Signalgate）醜聞，並指控高德柏格應為「許多關於我的虛構故事負責」。專訪預定於今天稍晚進行。

川普說：「我是出於好奇才接受訪問，也當作和自己較勁，只是想看看大西洋月刊是否能『據實報導』。」

高德柏格被誤加到討論襲擊葉門叛軍的國安群組，震撼美國國安機構及全球，促使一些人要求美國國防部長、前福斯新聞（Fox News）主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）辭職。

赫格塞斯日前又被爆出在Siganl一個私人群組分享空襲葉門叛軍的敏感情資，群組成員包含他的妻子、弟弟、私人律師及幕僚。

川普目前仍力挺赫格塞斯及其他在國安群組裡的高階官員，他將這起醜聞斥為「獵巫」，並稱赫格塞斯的工作表現「非常出色」。

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