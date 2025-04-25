反川普效應助攻 全球左派領袖重獲選民青睞

隨著川普持續貶低加拿大，原本在民調中落後的自由黨，目前反而領先保守黨。圖為尋求延續執政的自由黨籍總理卡尼。（法新社）

2025/04/25 16:13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》24日指出，美國總統川普上任3個月，政策重心偏向俄羅斯，卻對美國親密盟友徵收關稅，並重新對中國發動貿易戰，顛覆美國政策，也導致金融市場陷入混亂。這場動盪讓川普在全球的意識形態對手，重新獲得尋求穩定的選民青睞，民調支持率出現反彈。

據報導，在「川普2.0」就定位前，從澳洲、加拿大到英國，世界各地的左派領袖和政黨都陷入低迷。其中，加拿大中左派自由黨原本在民調中落後保守黨20%，但在川普一連串攻擊加國後，在國會大選本月28日登場前，自由黨反以42.2%的支持率領先38.5%的保守黨。

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同樣將在5月3日舉行國會大選的澳洲也是類似情況。民調專家摩根（Roy Morgan）的數據顯示，1月份中左派工黨總理艾班尼斯的支持率為47%，輸給自由黨對手杜登的53%，但目前艾班尼斯以55.5%比44.5%超車。

英國沒有即將舉行的全國大選，但工黨首相施凱爾的支持率從2月的21%上升至3月的29%。

雪梨大學美國研究中心資深研究員沃爾普（Bruce Wolpe）指出，即使川普沒有摧毀存在75年的全球貿易架構，也已經加以削弱，「人們擔心其後果」。

民調顯示，川普在上述國家也不受歡迎。根據加拿大研究協會委託進行的調查，3月加拿大只有33%的人對美國持非常正面或比較正面的看法，低於去年6月的52%。在英國，易普索（Ipsos）本月稍早發現，只有30%的英國人認為英美之間存在「特殊關係」，比前一年下降17%。

在澳洲，智庫「羅伊國際政策研究院」最近民調發現，只有36%的澳洲人對美國採取負責任的行動有一定程度的信任，創下新低，低於前一年的56%。 RedBridge Group和Accent Research進行的另一項民調發現，在多個競爭激烈的選區，71%的澳洲人對川普持非常負面或大致負面的看法。

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