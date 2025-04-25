「日本反送中第一人」街邊演說 遭中國人潑咖啡、扔寶特瓶

平野雨龍街邊演說遭中國人（綠衣）超近距離拍攝及比中指。（擷取自平野雨龍臉書）

2025/04/25 15:28

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為「日本反送中第一人」的日本社運人士平野雨龍，昨（24）日在日本街邊演說時，遭到中國人比中指、潑飲料以及丟擲寶特瓶。不過她表示，即便遭到野蠻的騷擾，她還是會繼續站在街頭撐下去。

2019年聲援香港反送中運動，被譽為「日本反送中第一人」的和服模特兒、知名社運人士平野雨龍（舊名︰平野鈴子）常在街頭進行演說，主題包含「對中政策」、「反對移民政策」、「歸化日本嚴格化」、「中國製造商品不買」等。

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她昨日在臉書PO出影片，可見她在街頭演說時，遭到1名綠衣男子不斷地騷擾。她也在文中還原情況，表示在演說時，有中國人對她比中指。之後還向她潑咖啡，並把寶特瓶掉向她。他甚至在非常近的距離對她拍攝。

平野雨龍擔心，下一次可能會遇到更嚴重的騷擾，說不定可能還會被刺傷。然而，「即使被野蠻的中國人騷擾，我也會繼續站在街頭，撐下去！不要再讓更多中國人進入日本！」

其實，平野雨龍遭中國人騷擾已非第1次，今年2月她在街頭演說時，就遭1名大媽當場搶麥克風，更勒令不准說中國壞話。

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