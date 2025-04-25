「超殺眼神」狠瞪！ 聯合國會議美官員突撂中文洗臉中國代表

吳婷（圖中）在會議中怒瞪中國官員，並撂中文直接批：「中國言行不一，說一套，做一套！」（圖擷取自聯合國官網影片）

2025/04/25 13:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國派駐聯合國的華裔副政治參事吳婷（Ting Wu，音譯）日前於聯合國安理會，嚴詞批評中國為孤立台灣而誤用聯大第2758號決議。此外，她還在會議中怒瞪中國官員，並撂中文直接批：「中國言行不一，說一套，做一套！」該影片片段曝光後，引發熱議。

吳婷23日在聯合國安理會上嚴正批評中國曲解他國政策，意圖限縮各國自由選擇的權利。發言時，她當中國代表的面，突然直接以中文表示：「長期以來，中國言行不一，做一套、說一套。」講到此處，她還不忘以兇狠的眼神瞪向一旁的中國代表。接著她繼續以英文發言，表示長期以來，中國採取單邊不公平貿易作法，不僅傷害美國，也傷害了全世界的市場經濟體。

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這段影片今日被剪輯該精華片段後，在網路上瘋傳。不少網友直呼吳婷「眼神超殺」，還有人表示，中國官員被罵後有些尷尬，只好趕快低頭假裝翻看資料。其他網友也紛紛留言：「真的不錯，怕中共代表聽不懂英文，還好心的用中文說」、「超棒的」、「今日金句」、「我剛剛去看聯合國的官方影片……這個會議的主席……就是中國……好諷刺噢！他們是有什麼資格/哪來的勇氣談單方政策+國際上的霸凌？」

中國23日在位於美國紐約的聯合國總部，以「單邊主義和欺凌行為對國際關係之影響」為主題召開會議。該會議開放給所有聯合國成員以及觀察員參與。

完整影片請點此連結（影片約1小時14分處）

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