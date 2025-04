因應川普關稅 韓儒伯：台灣未來幾週將提綜合方案

美台商會會長韓儒伯表示,預期台灣將在未來幾週提出一套綜合方案滿足川普政府要求,涵蓋關稅及非關稅措施、貿易失衡和投資等,並預測90天暫緩期將被延長。(資料照)

2025/04/25 08:29

〔中央社〕美國總統川普祭出對等關稅,各國紛紛把握90天暫緩期與美進行談判。美台商會會長韓儒伯今天表示,預期台灣將在未來幾週提出一套綜合方案試圖滿足川普政府要求,涵蓋關稅及非關稅措施、貿易失衡和投資等;他也預測90天暫緩期將被延長。

川普(Donald Trump)重返白宮以來狂揮關稅大刀,2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅,對台灣稅率為32%。但他隨後又宣布,原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天,在此期間僅實施10%的關稅。

請繼續往下閱讀...

喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心(Sigur Center for Asian Studies)今天舉辦「首個百日:川普2.0時代與美台、兩岸關係新動態」(The First 100 Days: Trump 2.0 and New Dynamics in U.S.-Taiwan and Cross-Strait Relations)座談會,美台商業協會(US-Taiwan Business Council)會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)等專家、學者出席與談。

韓儒伯致詞表示,為因應川普關稅政策,過去3個月來,台灣政府已花了一段時間規劃應對方案,包括關稅、非關稅壁壘及投資、安全方面等領域。

他預期,未來幾週,台灣將提出一套綜合方案(aggregated package)試圖滿足川普政府的要求,內容將涵蓋關稅、非關稅措施,貿易失衡和投資等議題。

總統賴清德3月底出席美國商會謝年飯致詞表示,台積電宣布對美國擴大投資,後續會有更多產業跟進,展現台灣產業東拓美洲大陸的全球布局。台灣也準備擴大對美採購,包括工業產品、農產品或天然氣,且有興趣採購阿拉斯加的天然氣。

韓儒伯接受中央社記者採訪時表示,賴總統在謝年飯的致詞是重要參考指標,觸及川普政府提出的重要議題,包括希望有更多投資進到美國,特別是晶片相關領域,以及增加對美能源採購。

同時,他預期,台灣今年夏天會增加對美國的農產品採購,也會看到更多台灣企業赴美投資案。

另一位與會專家、策略諮詢公司亞洲集團(The Asia Group)資深副總裁兼地緣政治與傳播總監馬翊庭(Tiffany Ma)告訴中央社記者,貿易平衡的問題可以透過軍售、採購液化天然氣和農產品,以及派遣大型代表團參加「選擇美國」投資高峰會(SelectUSA Investment Summit)等做法來處理。

但她認為,解決貿易關係中的結構性問題就更加困難,美國對台貿易逆差是因為美國對電子產品需求很高,藉以因應人工智慧發展。要解決這個問題,台灣需要一個3到4年的長期計畫。

此外,韓儒伯表示,隨著越來越多國家和美國展開關稅談判,預期美國將會延長90天的暫緩期。

他觀察,美國目前暫緩實施對等關稅,直到完成談判,但如果美國認為某個國家進展緩慢、沒有誠意進行談判,就會直接加徵關稅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法