不滿俄襲基輔 川普：推動俄烏停戰未來幾天非常重要

2025/04/25 05:06

〔中央社〕美國總統川普推動俄烏停火之際，今天對烏克蘭首都基輔遭俄羅斯飛彈襲擊表達不悅並表示，美國希望盡快促成戰爭結束，「未來幾天將會非常重要」。他也說，俄烏雙方都想要和平、希望達成協議；美國對雙方都施加很大的壓力。

川普（Donald Trump）今早在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文指責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）說：「俄羅斯襲擊基輔令我不高興。」

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他寫道，「沒有必要，時機非常不對」，呼籲蒲亭停止，並喊話，「讓我們搞定和平協議！」

川普下午在白宮會見來訪的挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Stoere），會後兩人一同接受媒體訪問。川普表示，兩人談論了貿易、俄烏戰爭等議題，斯托爾也說，推動俄烏戰爭終結，美國的參與至關重要。

川普表示，美國希望盡快促成這場戰爭結束，目前已取得許多進展，「看看接下來會怎樣，未來幾天將會非常重要」。

一同在場的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也說，這場戰爭是可以結束的，美國已向俄烏雙方展現一條前進的道路，讓他們看到了終點線，並討論相關想法，只需要他們雙方都同意。昨天的飛彈攻擊事件提醒大家，為何這場戰爭非結束不可，「真的太可怕了」。

川普指出，達成協議需要雙方配合，也需要烏克蘭有意願，但他們正遭受嚴重攻擊。

他表示，俄烏雙方都想要和平，目前情況很複雜，但他仍認為，雙方都希望達成協議。美國對雙方都施加了很大的壓力。

對於媒體問及蒲亭做了什麼來推進俄烏和平協議，川普回應表示，「停止企圖佔領整個國家，這已是相當大的讓步」。

美聯社報導，俄羅斯以飛彈、無人機夜襲基輔，造成至少12人喪生、90人受傷。（編輯：楊昭彥）1140425

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