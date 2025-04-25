為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國稱未與美國進行任何經貿談判 川普駁斥

    2025/04/25 02:45

    〔中央社〕中國稱美中兩大經濟強權尚未舉行會談以緩解持續中的貿易戰，美國總統川普今天予以駁斥，還說稍早才剛開過會。

    路透社報導，川普（Donald Trump）告訴記者，「他們今天上午開了個會」，但拒絕透露「他們」指的是誰。

    川普說：「『他們』是誰並不重要。我們可能晚一點會透露，但他們今天上午開過會，而且我們一直在與中方開會。」

    儘管美國政府屢次發言暗示雙方已在交涉，中方今天仍表示，中國尚未與華府舉行貿易談判。

    針對美中已就關稅展開談判之說，中國外交部發言人郭嘉昆在記者會上稱「這些都是假消息」，據他了解，中美並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。

    川普及美國財政部長貝森特（Scott Bessent）本週表明，與中國的緊張關係有可能趨於緩和。

    本月稍早，白宮對從中國進口的商品課徵的關稅總稅率，實際上已達到145%，促使北京徵收報復性關稅，並加強限制對美出口關鍵礦產。

    美國航空業巨擘波音公司（Boeing）執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）昨天則證實，受到中美貿易戰影響，中國已停止接收新飛機。川普今天稍早為此在社群媒體上發文批評中國。1140425

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播