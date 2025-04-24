川普施壓？ 美CBS《60分鐘》製作人請辭：失去獨立決策自由

美國哥倫比亞廣播公司老牌新聞節目《60分鐘》的執行製作人疑似不敵川普總統施壓已宣布請辭。圖為該公司紐約總部外的logo。（法新社檔案照）

2025/04/24 23:19

〔編譯張沛元／綜合報導〕近來頻遭美國總統川普砲轟應知所進退的聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）迄今仍堅守崗位，但同樣遭川普痛批甚至提告索賠的哥倫比亞廣播公司（CBS）老牌新聞節目《60分鐘》（60 Minutes），其執行製作人歐文斯（Bill Owens）卻在22日宣布請辭，理由是失去做獨立決策的自由。

歐文斯在寫給該節目工作人員的備忘錄中表示，情況在過去數月逐漸明朗，他已不再被允許像過去那般做節目，即基於節目本身與觀眾的利益做獨立決策。歐文斯還激動說，他一直視該節目如命，如今決定請辭「好讓節目能繼續下去」。

請繼續往下閱讀...

根據了解，歐文斯走人與川普持續施壓該節目脫離不了關係。《60分鐘》在2024年美國總統大選投票前夕的去年10月，播出對川普對手、民主黨總統候選人賀錦麗的訪問片段；川普及其盟友稱該片段經過「欺騙式編輯」以助選賀錦麗，稍後控告CBS與索賠200億美元（約台幣6501.2億元）。

今年2月，CBS公佈賀錦麗訪問文稿與內部影像，堅稱該訪問的編輯與呈現皆符合業界標準，不存在「欺騙式編輯」；外傳CBS母公司派拉蒙（Paramount）正與川普初步談和解，但川普直到上週還在罵《60分鐘》，稱CBS失控到無以復加，應為此付出吊銷執照的龐大代價。

此外，歐文斯請辭據信還與內部審查有關。不具名消息人士透露，派拉蒙老闆芮德史東（Shari Redstone）曾向1名CBS高層表示反對《60分鐘》的1節內容，CBS新聞網（CBS News）前總裁齊林斯基（Susan Zirinsky）隨即奉命監督歐文斯，令歐文斯頗為惱火。

1968年首播的《60分鐘》以其深入調查、犀利的人物報導與訪問全球新聞要人而聞名，被CBS自許是「美國最重要的新聞節目」，拿過多座美國廣電界最高榮譽皮博迪獎（Peabody），以及新聞紀錄片艾美獎（News & Documentary Emmy Award）；歐文斯加入該節目製作團隊長達24年，2019年出任執行製作人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法