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    MeToo! 前好萊塢大製片溫斯坦性侵案重審 波蘭模特兒首度出面指控

    美國前好萊塢大製片哈維・溫斯坦（中）將面臨強姦和性侵犯指控的重新審判。（彭博社）

    美國前好萊塢大製片哈維・溫斯坦（中）將面臨強姦和性侵犯指控的重新審判。（彭博社）

    2025/04/24 23:45

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前好萊塢大製片哈維・溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵案，今（24日）在紐約展開重審。檢方批評溫斯坦長年憑藉不受約束的權力操控女性沉默，首度公開波蘭模特兒索科拉（Kaja Sokola）指控，稱她16歲時就遭溫斯坦猥褻，成年後更遭強迫口交，成為MeToo運動的又一關鍵時刻。

    綜合外媒報導，波蘭模特兒索科拉指控，2002年赴紐約追夢，遇見溫斯坦後遭其以看劇本為名帶回住處，要求脫衣並猥褻她。雖感害怕，她仍保持聯絡，甚至邀溫斯坦與姐姐共餐，只為爭取演出機會。2006年，她再度被誘至飯店，被溫斯坦壓制並強迫口交。儘管過後仍曾合照、收到推薦信，但她終於在2017年MeToo爆發後提告，獲得350萬美元（約新台幣1.1億元）賠償。

    此次重審聚焦三名女子指控，包括演員曼恩（Jessica Mann）、製作助理海利（Miriam Haley）與索科拉，三人都曾被溫斯坦性侵或猥褻。檢方形容他是「定義好萊塢產業的男人」，善於以事業前途操控沉默，三名受害者多年來背負羞恥與痛苦，直到意識到「自己並不孤單」才決定出面指證。

    溫斯坦辯護律師艾達拉（Arthur Aidala）則反控三人是「互利關係中的自願者」，想藉由名人效應謀取利益。他強調事後三人仍與溫斯坦聯繫，甚至互傳友善訊息，稱檢方證據「無法自圓其說」。73歲的溫斯坦目前因健康問題在醫院候審，若定罪，恐將終身監禁。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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