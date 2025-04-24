共和黨金主、避險基金大佬格里芬：川普關稅政策玷汙美國資產聲譽

避險基金Citadel執行長格里芬（Ken Griffin）。（法新社資料照）

2025/04/24 22:28

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普今年1月重返白宮後不久，就發起一系列關稅戰，讓全球金融市場動盪不安，並導致美國國債遭拋售，美元重貶。共和黨金主既川普支持者、避險基金Citadel執行長格里芬（Ken Griffin）4月23日在一場論壇中痛批，川普的行動太快，疏遠了盟友，使美國人變得更加貧窮，並玷汙（tarnish）了美國資產的良好聲譽。

格里芬在華府舉行的Semafor世界經濟峰會上表示：「美國不僅是一個國家，它更是一個全球品牌。無論是我們的文化、我們的經濟實力，還是我們的軍事實力，美國都超越了單純的國家身分。而我們現在正在敗壞這個品牌。」

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葛里芬指出，儘管川普可能已經發現了真正的問題，但他解決問題的方法似乎沒有奏效，而且不太可能重振美國製造業。

川普4月2日宣布實施對等關稅，使美國關稅稅率創下幾個世代以來最高，讓美國在內的全球金融市場動盪不安。在4月9日對等關稅生效當天下午，川普又宣布大部分國家的對等關稅暫緩實施90天，期間僅徵收10%基本關稅，讓這些國家有時間與美國談判，但將中國的關稅提高至145%。

受此影響，美國國債殖利率飆升，美元對全球其他貨幣走弱，顯示投資人正在遠離美國這個最安全的投資地點。

格里芬表示，在金融市場上，沒有任何品牌能與美國國債、美元的強勢或國家的信用相比，但川普的策略已敗壞了這個聲譽，「我們將這個品牌置於風險之中，可能需要一輩子的時間才能彌補已經造成的損害」。

格里芬並以歐元為例，稱美國「在4週內就變窮了20%」，這種經濟環境不會產生任何贏家。他說，「當餡餅迅速縮小時，沒有所謂的大好機會，所能做的只是涉水而過而不被溺死」。

葛里芬操盤的避險基金Citadel在今年年初管理的資產規模高達650億美元，他是共和黨的金主，在去年11月5日舉行的美國總統大選中支持川普，而且向川普的就職基金捐款100萬美元。但他一直對川普的貿易政策提出嚴厲批評，稱川普誇大的言論是個錯誤，正在削弱企業對美國的信任。

格里芬強調：「當你擁有一個品牌時，總統、財政部長和商務部長需要非常深思熟慮，需要以尊重該品牌的方式行事，強化該品牌，因為當你玷污該品牌時，可能需要一輩子的時間才能彌補已經造成的損害。」

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