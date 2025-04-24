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    打臉川普？ 北京斥貿易談判是假消息 籲美方要談就撤關稅

    美國財政部長貝森特認為，美中之間的關稅戰形同禁運，難以持續。（路透）

    美國財政部長貝森特認為，美中之間的關稅戰形同禁運，難以持續。（路透）

    2025/04/24 21:36

    〔編譯魏國金／台北報導〕川普政府出現與北京的貿易戰或許降溫的跡象，不過中國商務部與外交部24日皆表示，美中雙方展開貿易磋商的傳聞全是沒有事實根據、捕風捉影的假消息，「解鈴還須繫鈴人」，美國應徹底取消對中國所有的單邊關稅。

    美國財政部長貝森特22日在摩根大通舉行的一場投資會議上坦承，與中國的貿易戰難以持續，預料不久將「降級」；但他也說，「儘管沒有一方認為現狀是可持續的，但我確實認為與中國的談判將非常艱難」。

    貝森特翌日表示，在貿易談判可以進行前，美國對中國課徵的145%關稅，以及中國對美國的125%皆須下降，但美國不會採取單邊行動。他說，「雙方都認為這些是無法持續的水準，這形同禁運，兩國貿易破裂並不符合任一方利益」。

    華爾街日報24日披露，川普政府正考慮將中國產品關稅降至約50%至65%之間，同時計畫採取類似去年底，眾院中國問題委員會提出的分級議案：對美國不具國安威脅的商品徵收35%關稅，對具戰略意義的商品課徵至少100%關稅。

    白宮發言人德賽對此表示，「總統川普已明確表示，中國須與美國達成協議。關稅決定只會由總統直接做出，其他任何說法純屬臆測」。

    川普22日指出，「145%關稅非常高，基本上這意謂中國沒有與我們有任何生意來往了；預料對中國的關稅將大幅下降，但不會降至零」。他補充，「我們將與中國達成公平協議」，至於何時降關稅「取決於他們」。

    中國商務部新聞發言人何亞東24日表示，「目前中美之間未進行任何經貿談判，任何關於雙方經貿談判的說法都是捕風捉影，沒有事實根據」。

    他強調，「中方不惹事，但也不怕事；貿易戰是美方肆意單方挑起的，中方敦促美方糾正錯誤作法，要談就拿出談的誠意，回到平等對話協商的正確軌道上」。他補充，「『解鈴還需繫鈴人』。單邊加徵關稅措施由美方發起，如果美方真想解決問題，就徹底取消所有對華單邊關稅措施」。

    中國外交部發言人郭嘉昆當日也說，中美展開貿易談判的說法「都是假消息。據我了解，雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。這場關稅戰是美方發起的，中方的態度是一貫的，也是明確的：打，奉陪到底；談，大門敞開」。

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