俄再對Google開鍘！ YouTube揭俄軍陣亡個資挨罰

俄羅斯法院以YouTube平台散播俄軍陣亡人員敏感資訊為由，對母公司Google處以罰款。（路透資料照）

2025/04/24 20:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯法院對谷歌（Google）處以380萬盧布罰款，指控其YouTube平台散播俄軍陣亡人員姓名及生平等敏感訊息。此舉凸顯克里姆林宮持續壓制戰況資訊並加強對外國網路平台的管控。

據據軍聞網站《Defence Blog》引述俄官媒塔斯社（TASS）報導，莫斯科地方法院21日裁定，Google允許YouTube上出現揭露所謂「特別軍事行動」中陣亡官兵姓名與生平等個人資料，已違反《俄羅斯聯邦行政違法法典》（Russian Federation Administrative Offenses Code）第13.41條第2款，因其散播境內受限資訊。

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判決書引述稱：「揭露俄聯邦武裝部隊人員損失…構成在俄羅斯境內禁止傳播的資訊。」

法院文件指明，YouTube服務提供者為依美國德拉瓦州（Delaware）法律營運的谷歌有限責任公司（Google LLC）。該公司因此遭處罰金380萬盧布（約新台幣約151萬元）。

除散播陣亡個資，法院還指控YouTube存在教導俄軍士兵投降的影片。塔斯社補充，Google過去也曾因平台內容涉「宣傳非傳統性關係」（常指LGBTQ+內容）或批評俄軍而受罰。

俄方聲稱Google尚有鉅額行政罰款未繳，當地媒體形容累積總額已達「天文數字盧布」（指罰款指數級累加），主因是其屢次未遵守法院裁決。俄官員重申，Google須先履行所有法院判決義務，方可能獲准重返俄國市場。

此判決被視為克里姆林宮加強控制戰爭資訊流通的最新舉措，旨在阻止外部平台揭露俄軍在烏克蘭的真實損失，並進一步收緊對外國網路平台的管控。

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