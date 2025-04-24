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    俄空襲狂基輔！澤倫斯基到訪 南非總統自曝先與普廷、川普通電話

    南非總統拉瑪佛沙（右）在南非普利托里亞的聯邦大廈歡迎烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（彭博社）

    南非總統拉瑪佛沙（右）在南非普利托里亞的聯邦大廈歡迎烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（彭博社）

    2025/04/24 21:08

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍今天（24日）對烏克蘭首都基輔發動去年7月以來最猛烈空襲，至少9人喪命、77人受傷。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）緊急縮短行程，但仍堅持到南非與總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）會面，兩人強調須儘快結束戰爭，呼籲以外交手段解決衝突。

    英國《BBC》報導，澤倫斯基今天抵達南非首都普利托里亞（Pretoria），與拉瑪佛沙雙邊會談。拉瑪佛沙說，這是首次有烏克蘭國家元首訪問南非。雙方除了重申推動停火的共同立場，也強調將深化雙邊合作；澤倫斯基說，面對俄羅斯不斷升高攻勢，國際社會更需團結施壓，不能對侵略讓步。

    拉瑪佛沙透露，當天早上已與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）和美國總統川普（Donald Trump）通話，雙方都支持和平進程。他強調，南非堅持「只有外交才是出路」。川普則批評澤倫斯基拒絕承認俄羅斯對克里米亞的主權「將延長戰場殺戮」，副手范斯（JD Vance）甚至警告，若俄烏無法達成協議，美國將可能退出調解角色。

    面對外界壓力，有基輔居民受訪說，烏克蘭不該為了換取和平而放棄國土。《BBC》則分析，若美國真的抽身，俄方將試圖將責任推給澤倫斯基，操作國際觀感。

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