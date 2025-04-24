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    Z世代求職「4大條件」曝光！ 踩到這點直接「已讀不回」

    根據最新調查，近半數的應屆畢業生會因企業在面試中未提及薪資，選擇直接「已讀不回」，示意圖。（情境照）

    根據最新調查，近半數的應屆畢業生會因企業在面試中未提及薪資，選擇直接「已讀不回」，示意圖。（情境照）

    2025/04/24 23:04

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕Z世代求職觀念大不同。根據最新調查，近半數的應屆畢業生會因企業在面試中未提及薪資，選擇直接「已讀不回」。對這一代來說，薪資透明是基本門檻，此外是否提供遠端工作、多元文化及與自身價值觀相符，也成為他們是否投履歷的重要考量。

    紐約郵報》報導，根據求職平台Monster發布的《2025年應屆畢業生就業報告》，44％的Z世代畢業生表示，若企業在面試中未提及薪資範圍，他們會果斷拒絕。報告指出，這一代對於職場透明度要求極高，尤其對薪資的敏感度更高於過去。Monster職涯專家薩勒米（Vicki Salemi）表示，「現在許多公司已習慣在職缺中標明薪資，而未主動告知薪資的企業容易被求職者視為缺乏誠意而忽略」。

    除了薪資透明，Z世代也格外重視企業的價值理念。報告指出，將近4分之3的2025年畢業生不願到與自身政治立場相左的公司上班，3分之1不接受缺乏多元領導的企業；另有42％的人將「混合辦公模式」列為必要條件。專家指出，這批新生代工作者正在重新定義「何時、何地工作」的標準，對工作彈性與文化契合度有更高期待。

    然而，並非所有雇主都能快速適應這波新風潮。報告同時揭露，有6成企業曾因Z世代新人遲到、未及時回覆郵件等行為，而選擇解雇他們，認為這些年輕人缺乏傳統職場所需的「基本職業素養」。儘管如此，已有不少公司開始轉變心態，重視這一代對成長機會、彈性制度與工作意義的渴望，期望藉此吸引並留住優秀的新世代人才。

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