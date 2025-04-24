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    曾批俄軍高層無能害死官兵 「敢言」少將波波夫遭判5年

    前俄軍司令波波夫。（路透檔案照）

    前俄軍司令波波夫。（路透檔案照）

    2025/04/24 19:07

    〔編譯管淑平／綜合報導〕曾批評莫斯科軍事領導階層的前俄羅斯第58集團軍少將司令波波夫（Ivan Popov），24日遭俄國軍事法庭，以大規模詐欺罪行，判處有期徒刑5年。

    《路透》24日報導，波波夫被控侵吞價值超過1億3000萬盧布、原本要用於烏克蘭前線防禦工事的金屬製品定罪，24日被判處5年有期徒刑。波波夫的律師向俄羅斯官方媒體《俄羅斯新聞社（RIA）》表示，當事人會提出上訴；俄國《商報（Kommersant）》上月曾引述波波夫說法，認為自己遭「不公平起訴」。

    過去1年來，俄國多名高階國防官員接連因涉及貪腐遭刑事起訴，這波大規模肅貪調查撼動俄國軍方掌權者。不過，波波夫和他的支持者認為，他的案子不同，他是因敢言而遭「秋後算帳」。

    波波夫曾參與車臣戰爭，在俄羅斯對烏克蘭戰爭中接掌第58集團軍後，率軍在烏國南部札波羅熱地區作戰。2023年俄國扶植的傭兵組織「瓦格納（Wagner）」兵變失敗後，波波夫對俄國對烏戰事的憂心之言，在當年7月被一名俄國國會議員公開的一段錄音檔中曝光。

    在這段錄音中，波波夫對俄軍死傷多有抱怨，指俄軍缺乏適當武器裝備和偵察烏軍砲兵的能力，導致俄軍死於烏軍砲火；他還表示，「與高層長官之間的情況很棘手，在此情況下，要麼選擇保持沉默，當個懦夫，要麼就說出實情」。

    波波夫曾說，他在那之後不久，就被解職。他去年5月被捕後，幾名俄國知名軍事部落客曾發聲力挺他，將他描繪為一名有才幹的將領，只因向當權者說真話而受到懲罰。

    上月波波夫案審理將結束之際，他曾寫一封公開信給總統普廷，請求把他送回烏國前線作戰，交換撤銷他的案子。與俄國安全部門關係密切的社群媒體頻道Baza報導，波波夫24日出庭時重申這項請求。

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