TikTok挑戰又奪命！ 巴西8歲女童「狂噴止汗劑」中毒不治

抖音死亡挑戰「止汗劑挑戰」是要求挑戰者將大量止汗劑往皮膚噴灑，並比賽誰能忍受得更久。（美聯社）

2025/04/24 20:16

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕TikTok（國際版抖音）又現死亡挑戰！巴西一名8歲女童萊莎（Sarah Raissa）因模仿抖音上的「止汗劑挑戰」，導致吸入過多止汗劑陷入昏迷，搶救3天後不治。家屬怒批，TikTok未做好兒童保護機制，讓許多不當影片在網上流傳，才害死自己女兒。

綜合外媒報導，巴西8歲女童萊莎4月10日因模仿TikTok上的「止汗劑挑戰」而陷入昏迷，萊莎在家被祖父發現時已呈昏迷狀態，手指與嘴唇發紫，旁邊擺著手機與一罐止汗劑。被緊急送往醫院後，儘管一度恢復心跳，但3日後仍宣告不治。醫護人員指出，萊莎所躺的枕頭甚至被止汗劑噴霧浸濕，顯示她可能吸入大量化學氣體。

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據悉，所謂「止汗劑挑戰」是要求挑戰者將大量止汗劑往皮膚噴灑，並比賽誰能忍受得更久，看似無害的挑戰其實潛藏了中毒與皮膚灼傷等危險。

女童父親卡西歐（Cassio Maurílio）表示，他從未想過短短一段網路影片，竟會奪走女兒的生命，痛批「這些平台充斥著兒童觀眾，他們正值生命的起點，平台卻沒有任何過濾措施，為什麼兒童觀看的影片沒有任何保護機制？」

案發過後，警方已經扣押萊莎的手機，以查明是誰製作並分享莎拉所看到的這段影片。警方表示，依據當地法律，製作影片的涉案者最高恐面臨30年監禁。

➡️ Caso Sarah Raíssa: pai processará marca de desodorante e aplicativo



Sarah Raíssa Pereira de Castro, 8 anos, teve morte cerebral decretada nesse domingo （13/4）, dias após inalar gás de desodorante aerosol



Leia: https://t.co/4YcZCaCeFk pic.twitter.com/C8MSfWA8cn — Metrópoles （@Metropoles） April 15, 2025

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