北京資助在地網軍 菲國安會：跡象顯示中國介入該國期中選舉

菲律賓國家安全會議助理總監馬拉雅（見圖）週四代表該機構指稱，有跡象顯示中國正進行「國家資助」的資訊作戰，企圖干預菲國下月登場的期中選舉。（法新社）

2025/04/24 18:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓國家安全會議（NSC）24日指控，有跡象顯示中國正進行「國家資助」的資訊作戰，企圖干預該國下個月即將舉行的期中選舉。此番指控加劇了兩國因南海爭議引發的緊張關係。

法新社報導，在參議院的一場聽證會上，菲國安會助理總監馬拉雅（Jonathan Malaya）表示，該機構相信中國可能涉及旨在影響選舉的資訊作戰，並已掌握一份據信為北京放大特定訊息的本地代理人名單。同場聽證會中，參議員托倫蒂諾（Francis Tolentino）更具體指控，中國駐馬尼拉大使館正「付錢給菲律賓人運作網軍工廠」，意圖破壞小馬可仕總統的政府、國會，其政府在具爭議性南海議題上的政策，更是網軍的常見攻擊目標。

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菲律賓將於5月12日舉行全國性期中選舉，改選參眾兩院數百席次及數千個地方職位。此次選舉正值菲中兩國在南海主權爭議上頻繁對峙數月之際。在小馬可仕領導下，菲律賓不僅在南海問題上立場轉趨強硬，也持續深化與美國的國防合作關係。

托倫蒂諾聲稱，這些由中國資助的網軍工廠，透過設立數百個虛假社群媒體帳號來影響選舉結果。他強調：「很明顯，中國政府透過大使館付錢給菲律賓人搞網軍，批評並摧毀我們的政府。」法新社記者致電中國駐菲大使館，未立即獲得回應。

對於相關指控，菲律賓選舉委員會主席賈西亞（George Garcia）形容其「危險且令人擔憂」。他透露，選委會先前也接獲簡報，指有利用機器人（bots）和網軍工廠，針對選委會發動攻擊的行動，企圖破壞公眾對即將到來選舉的信任。

近期民調顯示，小馬可仕總統的支持度在過去三個月急遽下滑，自2024年底的調查以來，其支持率近乎腰斬至僅25%。此現象發生在前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）因血腥掃毒戰爭相關指控，遭逮捕並移交海牙國際刑事法院（ICC）之後，其女副總統薩拉（Sara Duterte）也面臨彈劾危機。自老杜特蒂被捕以來，與該案相關的假訊息急遽增加。

去年，華府智庫「數位鑑識研究實驗室」（Digital Forensic Research Lab）一名研究員，曾向法新社表示，觀察到親中內容在菲律賓的社群群組中流傳，其中許多內容呼應北京在南海爭議上的說法。

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