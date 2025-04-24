怕在中國比賽吃進瘦肉精誤觸藥檢 挪威建議選手別吃肉

中國廣東一處市場販售的豬隻。（路透檔案照）

2025/04/24 18:05

〔編譯管淑平／綜合報導〕2025年世界接力賽（2025 World Athletics Relays）5月將在中國廣東舉行，將派選手赴中參賽的挪威菁英運動選手訓練組織，建議挪威選手，在中國比賽期間不要吃任何肉品，因為擔心中國養殖動物肉品含有禁藥成份，可能導致藥檢呈陽性反應。

《路透》24日報導，挪威奧林匹克暨帕拉林匹克委員會旗下「奧林匹亞菁英（Olympiatoppen）」訓練中心，已向所有將赴中國參賽的挪威運動員提出這項警告。該中心發出的指導方針指出，「已有研究顯示，曾有運動員在中國食用肉類後，無意間吃進克倫特羅（clenbuterol），因為有些養殖動物被餵食可促進生長的荷爾蒙。若運動員在藥檢前食用肉類餐食，或許會導致檢測呈陽性」，「因此，奧林匹亞菁英建議運動員，在中國期間避免食用所有種類的肉類食品」。

請繼續往下閱讀...

克倫特羅為瘦肉精的一種。奧林匹亞菁英中心也提醒選手，注意整體食品衛生問題，建議在中國期間，選擇高品質餐廳和飯店用餐。路透已聯絡主辦世界接力賽的世界田徑總會（World Athletics）及中國田徑協會，尋求評論此事。

2025年世界接力賽5月初將在中國廣東舉行，上海鑽石聯賽則定於5月3日展開，多名挪威運動員將參與這些賽事。

即將前往中國參賽的挪威選手、今年世界室內田徑錦標賽女子400公尺銅牌得主耶格（Henriette Jaeger）證實，她將遵循這項建議。耶格向《挪威國家廣播公司（NRK）》說，「我真的很喜歡吃肉，比賽前吃肉，對身體狀態也很有幫助，但是你必須聽從專業人士的建議，並且信任他們」。

另一名挪威選手接力賽選手艾利克森（Josefine Tomine Eriksen）也認真看待這項建議。她說，為了攝取蛋白質，她會自己從挪威帶些蛋白質棒，或許還會帶一些牛肉乾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法