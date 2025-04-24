MS-13、家暴、走私黑底一堆 民主黨力挺「馬里蘭男」驚人背景曝光

近期遭川普政府遣返薩爾瓦多的男子賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）。（美聯社）

2025/04/24 18:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕福斯新聞引述美國國土安全部多位消息人士證實，近期遭川普政府遣返至薩爾瓦多的男子賈西亞（Kilmar Abrego Garcia），曾因駕駛登記在已認罪人口走私販名下的休旅車，在田納西州被警方攔查。此事引起部分民主黨人士聲援，主張應讓他返回美國。

根據「 Just the News」網站率先披露並經DHS確認的文件，事件發生於2022年12月1日。當時29歲的賈西亞因超速且未能在車道內行駛，遭田納西州高速公路巡警攔下。巡警發現車內除了賈西亞，還擠滿8名乘客，卻無任何行李。賈西亞指稱，他們3天前從德州休士頓出發，途經密蘇里州聖路易，要去馬里蘭州Temple Hills從事建築工作。警方報告指出，乘客眾多且無行李，懷疑涉及人口販運，且所有乘客提供的住址竟與賈西亞相同。

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攔查時，賈西亞被指「假裝英語能力不佳，以反問迴避警官提問」。最終，警官未開罰單，僅對其持過期駕照發出口頭警告。文件顯示，他駕駛的是2001年黑色雪佛蘭Suburban休旅車，自稱車主是「老闆」。然而，DHS確認車輛屬於雷耶斯（Jose Ramon Hernandez Reyes），此人為無證移民，2020年在密西西比州因運送墨西哥、薩爾瓦多與宏都拉斯偷渡客被捕，已認罪。

國土安全調查處（HSI）巴爾的摩辦公室早將該車列為人口走私或販運的可疑目標，註記：「此車由HSI巴爾的摩目標人物使用，頻繁前往南部邊境接送非公民。」

福斯新聞另提及賈西亞過往紀錄。警方與法庭文件顯示，他2019年10月在馬里蘭州Hyattsville被捕，喬治王子郡警方幫派單位指認他為薩爾瓦多黑幫MS-13成員。巴爾的摩聯邦移民法庭裁定，他無法保釋，因「未能證明獲釋不構成危險」，證據顯示他是經確認的MS-13成員，具幫派身分、階級與代號，他未提出反駁。

此外，他的妻子珍妮佛．瓦茲奎茲（Jennifer Vasquez）的法庭文件揭露，賈西亞多次施暴。2021年，她提交家暴指控，寫道：「我害怕靠近他，手上有他施暴的照片與影片。」她指控賈西亞曾毆打她眼部致流血、摔壞筆電、撕毀衣物並抓傷手臂，還提及2020年兩次毆打，包括用工作靴攻擊及造成黑眼圈。當地媒體Fox45報導，瓦茲奎茲兩名孩子的生父曾申請監護權，擔心孩子安全，稱瓦茲奎茲「與幫派成員交往」。

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