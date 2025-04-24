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    傳何衛東被查 中國國防部：此前已作回應

    中共中央軍委副主席何衛東自今年中國全國「兩會」結束後，缺席多場軍委副主席一般會出席的活動，引發外界揣測他是否已遭調查。中國國防部今天僅表示，「我們此前已就此問題作回應」。（擷自網路）

    中共中央軍委副主席何衛東自今年中國全國「兩會」結束後，缺席多場軍委副主席一般會出席的活動，引發外界揣測他是否已遭調查。中國國防部今天僅表示，「我們此前已就此問題作回應」。（擷自網路）

    2025/04/24 16:48

    〔中央社〕中共中央軍委副主席何衛東自今年中國全國「兩會」結束後，缺席多場軍委副主席一般會出席的活動，引發外界揣測他是否已遭調查。中國國防部今天僅表示，「我們此前已就此問題作回應」。

    中國國防部下午舉行4月份例行記者會。發言人張曉剛在回答媒體詢問時，僅表示「我們此前已就此問題作回應」。

    何衛東是習近平2022年10月破格提拔為中共中央軍委副主席的將領。但自今年3月中國全國「兩會」結束後，何衛東缺席多場中央軍委副主席一般會出席的活動。此後，美國華盛頓時報（Washington Times）、英國金融時報（Financial Times）相繼報導，何衛東可能已經因案被查，引發外界猜測。

    中國國防部發言人吳謙曾在3月27日的例行記者會上表示，「沒有這方面的消息，不了解這方面的情況」。吳謙未加以駁斥引起關注，與過去中國國防部長董軍傳出被查時，官方直接否認且駁斥的態度截然不同。

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