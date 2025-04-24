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    又爆性侵！2美軍陸戰隊員涉案移送 日本沖繩民怨再沸騰

    2016年6月19日，沖繩民眾聚集在那霸市舉行示威，高舉「陸戰隊撤退」標語。（法新社資料照）

    2016年6月19日，沖繩民眾聚集在那霸市舉行示威，高舉「陸戰隊撤退」標語。（法新社資料照）

    2025/04/24 16:32

    〔編譯陳成良／綜合報導〕駐日本沖繩的兩名美國陸戰隊員，近日分別因涉嫌性侵當地女性，遭警方調查並移送檢方偵辦。這起最新事件再度點燃沖繩居民，對美軍人員涉及犯罪問題的長期不滿與怒火，也讓美日之間敏感的駐軍議題浮上檯面。

    法新社報導，日本警方24日證實，正調查兩起涉及駐沖繩美國陸戰隊員的性侵指控。其中一名20多歲的陸戰隊員，涉嫌於今年三月在美軍基地內性侵一名日本女性；據日本媒體引述警方消息，案發地點在洗手間內，該隊員同時還被指控傷害了另一名試圖阻止其暴行的女子。另一名同樣20多歲的陸戰隊員，則涉嫌於一月在基地內犯下另一起性侵案。警方已將這兩起案件移送檢察官處理。

    美國目前在日本派駐約5萬4000名軍事人員，其中絕大多數集中部署沖繩。長期以來，龐大的美軍基地、噪音、意外事故以及層出不窮的軍紀問題，一直是當地居民抗爭與不滿的焦點，軍民關係持續緊張。

    針對最新指控，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）發表聲明，承諾將「全力」配合日本當局的調查。他強調，美方深切珍視與日方數十年來建立的信任與友誼，將盡一切努力，防止破壞雙邊關係的行為發生。

    然而，類似案件近年在沖繩屢見不鮮，持續挑動敏感神經。去年六月，才有一名21歲陸戰隊員被控性侵；數月前，另有一名25歲美軍士兵因涉嫌性侵未滿16歲少女而被起訴。

    根據沖繩警方統計，光是去年一年，就有高達80名與駐沖繩美軍相關的人員，因涉及各類犯罪行為被起訴。

    沖繩縣知事玉城丹尼形容這些最新的性侵指控「令人遺憾」，並表示將再次敦促美軍方面加強軍紀管理，採取具體措施防止類似事件重演。日本內閣官房長官林芳正，在例行記者會上，雖未針對個案發表評論，但明確表示，駐日美軍人員的任何犯罪行為，都是「無法令人接受」。

    沖繩民眾對美軍犯罪的憤怒其來有自。1995年，三名美軍人員集體性侵一名12歲女童的駭人事件，曾在當地引發大規模抗議浪潮，強烈要求重新審視允許美國在日本駐軍的1960年《美日安保條約》。

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