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    掰掰！日本和歌山最後4熊貓租約將到期 6月底前送返中國

    熊貓良濱。（擷取自和歌山野生動物園「冒險世界」官網）

    熊貓良濱。（擷取自和歌山野生動物園「冒險世界」官網）

    2025/04/24 17:35

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本和歌山縣白濱町野生動物園「冒險世界」今（24日）宣布，園內目前僅存的4隻雌性大熊貓將於6月底前送返中國四川成都的大熊貓繁殖研究基地。

    綜合日媒報導，由於熊貓的租借合約將於8月底到期，為減輕高溫對大熊貓的壓力，冒險世界野生動物園決定在6月氣溫較低時，提前送回僅存的4隻母熊貓，包括24歲的良濱、8歲的結濱、6歲的彩濱和4歲楓濱。

    中國專家表示，熊貓媽媽良濱已邁入老年，回到設施與醫療體系完善的中國，將有助於牠安享晚年。而牠與公熊貓永明的3個女兒，結濱、彩濱及楓濱返回中國後，將進行配對繁殖。

    此外，公熊貓「永明」已於2023年2月返回中國，並於今年1月病逝，享年32歲。牠生前為熊貓繁殖做出重大貢獻，在日本共繁育16隻熊貓。永明回國後，和歌山的熊貓僅剩雌性，園方也曾多次與中方協商，希望再次借入雄性大熊貓。

    熊貓結濱。（擷取自和歌山野生動物園「冒險世界」官網）

    熊貓結濱。（擷取自和歌山野生動物園「冒險世界」官網）

    熊貓彩濱。（擷取自和歌山野生動物園「冒險世界」官網）

    熊貓彩濱。（擷取自和歌山野生動物園「冒險世界」官網）

    熊貓楓濱。（擷取自和歌山野生動物園「冒險世界」官網）

    熊貓楓濱。（擷取自和歌山野生動物園「冒險世界」官網）

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