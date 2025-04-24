白宮新網頁控武漢肺炎是中國實驗室洩露 中國怒：胡亂編造

美國白宮18日推出武漢肺炎新網頁，直指武肺病毒是由中國實驗室所洩露。（圖擷自白宮網站）

2025/04/24 16:02

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮18日推出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新網頁，直指武肺病毒是由中國實驗室所洩露。中國對此怒斥，此說沒有科學根據，是胡亂編造，且根本是冷飯熱炒。

白宮18日推出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新網頁，替換掉先前有關疫苗、篩檢、治療的頁面，標題為「實驗室洩露，武肺病毒的真正起源（Lab Leak. The True Origins of COVID-19）」，並列出5點事實來支持這個理論。

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第1點是「武肺病毒具有自然界中不存在的生物學特性」，第2點為「所有武肺病例都源於單次引入人類群體所展開的傳播，這與過去所發生的病毒外溢（spillover，動物傳給人類）流行病相反」。第3點為「武漢是中國最重要的SARS研究實驗室所在地，事發實驗室（指武漢病毒研究所）曾在安全水準不足的情況下進行增強功能研究（改造基因、強化有機體）」。第4點是「武漢病毒研究所在2019年秋季就有研究員出現類武肺症狀，比華南海鮮市場病例早了好幾個月」。第5點為「如果有自然起源的證據，早就應該浮出水面了，但事實顯然並非如此」。

對此，中國衛生健康委新聞發言人23日表示，近日美國白宮網站發布題為《實驗室洩漏：新冠病毒的真正起源》的文章，與之前美方多次翻炒新冠病毒武漢實驗室洩漏一樣，所謂的理由毫無科學依據，所謂的證據完全是胡編亂造。美方一再在新冠病毒起源問題上對中國栽贓抹黑，充分暴露了美方將科學問題政治化的險惡嘴臉，科學界早已嗤之以鼻。美方妄圖以疫遏華制華，其陰謀絕不會得逞。

發言人還反控，越來越多的線索和證據指向新冠病毒更早出現在美國，下一步溯源工作應在美國展開。「我們敦促美方，立即停止對華抹黑攻擊，正視自身的問題，給全世界人民和國際社會一個認真負責的交代。」

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