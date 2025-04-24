川普政策害留學生失身分？美法院震撼開綠燈 133人逆轉勝關鍵曝光

美國喬治亞州聯邦法院日前發布臨時限制令，要求美國政府恢復133名國際學生的合法身分。（圖翻攝自X/@ITGGlobal）

2025/04/24 15:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州聯邦法院日前發布臨時限制令，要求美國政府恢復133名國際學生的合法身分。這些學生早前在川普政府推動的新移民政策下，SEVIS（學生與交流訪問學者資訊系統）記錄被終止，簽證也遭取消。根據法院命令，政府必須在4月22日前完成身份恢復，其中約半數學生為印度籍。

綜合外媒報導，自2025年1月20日以來，美國移民及海關執法局（ICE）開始大規模終止國際學生的SEVIS記錄。截至目前，已有多達4736名國際學生受到影響，簽證同時被美國國務院撤銷。代表133名學生提起訴訟的律師庫克（Charles Kuck）表示：「這些學生現在可以繼續學業，或依據可選實習訓練計畫（OPT）在美工作。」

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根據法院於4月18日發布的臨時限制令，政府不僅須恢復這些學生的合法身分，還被禁止在訴訟之外使用或洩露其個人資訊。許多受影響學生原持有F-1學生簽證，並正參與OPT實習。該計畫允許國際學生畢業後在美國工作一段時間，對STEM領域學生尤其重要，往往是申請H-1B工作簽證的關鍵一步。

然而，ICE終止學生身分的理由引發質疑。根據美國移民律師協會（AILA）調查，許多學生被取消簽證的原因相當輕微，包括交通違規、校規處分，甚至有學生只是警方紀錄中的家庭暴力受害者。AILA掌握的327份案例中，多數缺乏明確法律依據。庫克指出：「政府通知信中未具體說明違反了哪些規定。」

SEVIS系統是美國政府追蹤國際學生的主要平台。訴訟指出，川普政府透過移除SEVIS記錄的方式終止學生合法身分，反映其更廣泛的強硬移民政策。這133名原告在身分遭終止後向喬治亞州聯邦法院提起集體訴訟。訴訟文件亦承認部分學生曾與執法部門有過接觸，但無人被判刑事罪。

法律專家表示，這項臨時限制令雖僅適用於起訴的133人，但其結果可能為數千名面臨類似情況的國際學生帶來轉機。下一場聽證會將於近期舉行，法院將進一步審理學生身分是否合法被終止的問題。

目前，擁有大量留美學生的印度與中國等國政府尚未就此事發表正式立場，但當地媒體已廣泛關注此案。專家指出，最終裁決可能對美國國際教育政策產生深遠影響，攸關數萬名在美求學與工作的國際學生權益。

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