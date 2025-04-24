DOGE大刀闊斧 美司法部LGBTQ+、跨性別受刑人補助遭點名

邦迪領軍美國司法部配合DOGE政策，削減特定領域補助。（路透）

2025/04/24 15:22

〔記者陳成良／綜合報導〕美國司法部長邦迪（Pam Bondi）23日表示，在持續削減數百萬美元認定為「浪費」的補助款項之際，司法部（DOJ）公布了部分削減計畫的「代表作」（greatest hits）。這些措施是「政府效能部」（DOGE）旨在消除浪費性支出、縮減聯邦政府規模的行動之一。

福斯新聞頻道（Fox News）報導，邦迪指出，此次遭削減的款項中，包含一筆200萬美元（約新台幣6508萬元）用於舉辦「全國具親身經歷者傾聽會議」的經費；一筆約69.5萬美元（約新台幣2262萬元）用於「評估警察部門LGBTQ+聯絡服務成效的混合方法案例研究」補助；以及另一筆25萬美元（約新台幣814萬元）用於資助「與獄中跨性別人士合作，提供性別肯定照護並包含安置於合適性別設施」的計畫。

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邦迪在社群平台X上預告，「還有更多（削減）會到來」。

這些行動呼應了政府效率能部（DOGE）的核心目標，即清除政府的浪費性支出，並縮減聯邦機構的運作範圍。DOGE也在X平台發文肯定司法部長邦迪與司法部的努力。

在此之前，DOGE上週已宣布與美國國家科學基金會（NSF）合作，取消了402項被認定為「浪費」的「多元、公平與共融」（Diversity, Equity, and Inclusion, DEI）相關補助計畫，估計將節省約2.33億美元（約新台幣75.8億元）。這些被取消的計畫中，包括一項耗資約100萬美元（約新台幣3254萬元）用於「全州反種族主義教師領導力轉型」的項目。國家科學基金會（NSF）當時發表聲明指出，「NSF宣布正在終止與機構優先事項不符的補助案，以確保當前及新的補助案均符合我們的使命。」

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