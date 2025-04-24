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    美國12州聯合提告川普 控越權徵關稅違憲

    美國12個州今天聯合提出訴訟，挑戰總統川普政府的關稅措施，主張總統不得在未經國會批准下徵收關稅。（美聯社）

    美國12個州今天聯合提出訴訟，挑戰總統川普政府的關稅措施，主張總統不得在未經國會批准下徵收關稅。（美聯社）

    2025/04/24 14:51

    〔中央社〕美國12個州今天聯合提出訴訟，挑戰總統川普政府的關稅措施，主張總統不得在未經國會批准下徵收關稅。

    法新社報導，亞利桑那州檢察長梅斯（Kris Mayes）在聲明中表示：「川普總統瘋狂的關稅計畫不僅是經濟上的輕率之舉，還是非法的。」

    除了亞利桑那州，民主黨執政的明尼蘇達州、紐約州、俄勒岡州和其他州也加入提告行列。另外，加州一週前也提出類似的訴訟。

    川普在他第2個總統任期內引發市場動盪，藉由所謂的「解放日」（Liberation Day），宣布對許多國家徵收新關稅，徹底顛覆數十年以來的自由貿易政策。

    川普對中國額外徵收145%的進口關稅，北京則對美國商品徵收125%的關稅予以回應。川普今天告訴記者，他正在努力「與中國達成公平協議」。

    在此同時，川普也對其他貿易夥伴加徵10%關稅，並威脅會祭出更嚴厲的關稅。

    12州在今天提起的訴訟中主張，川普援引的1977年法律不允許他動用緊急措施徵收關稅，這項權力根據憲法應屬於國會。

    這項訴訟指出，「總統聲稱有權以任何他認為省事的緊急理由，對任何他選擇進口美國的商品加徵高額且變動不定的關稅，已顛覆憲政秩序，並對美國經濟帶來混亂。」

    川普則表示，其保護主義政策將有助製造業就業機會回流美國。

    梅斯說：「無論白宮怎麼說，關稅就是一種稅賦，終將轉嫁給亞利桑那州消費者。」

    「紐約時報」（The New York Times）今天報導，川普的支持率在第2任期頭3個月穩步下降，本週跌至44%的低點。

    民主黨人趁機大做文章，指他的政策對民眾荷包造成衝擊。

    加州州長紐松（Gavin Newsom）上週稱，川普的關稅政策是「美國史上最嚴重的自擺烏龍事件」。

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