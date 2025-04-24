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    大阪世博遊客突破100萬人次！ 幸運兒獲贈吉祥物「脈脈」周邊商品

    2025年世界博覽會（日本大阪・關西世博會、Expo 2025 Osaka）13日開幕至今，累計入場人數已在昨（23）日突破100萬人次，主辦單位在現場舉辦一場小型紀念典禮。（圖擷取自@expo2025_japan 社群平台「X」）

    2025年世界博覽會（日本大阪・關西世博會、Expo 2025 Osaka）13日開幕至今，累計入場人數已在昨（23）日突破100萬人次，主辦單位在現場舉辦一場小型紀念典禮。（圖擷取自@expo2025_japan 社群平台「X」）

    2025/04/24 14:59

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2025年世界博覽會（日本大阪・關西世博會、Expo 2025 Osaka）13日開幕至今，累計入場人數已在昨（23）日突破100萬人次，主辦單位在現場舉辦一場小型紀念典禮。日媒指出，成為第100萬人次入場的幸運兒，恰好是住在大阪的一家人，主辦方特意贈送世博吉祥物「脈脈」紀念玩偶與商品給他們。

    綜合日媒報導，大阪世博從4月13日開幕，並在23日下午3點左右，入場累積人數正式突破100萬人。至於幸運獲得第100萬人次入場名頭的民眾，則是當天帶著妻兒一起參觀、住在大阪本地的37歲市民宮森信，他受訪時坦言，「沒想到我是入場第100萬人次，真的感到很驚訝又幸運」，另透露一家人想去參觀世博的美國館、北歐館。

    對此，負責主辦大阪世博的2025年日本國際博覽會協會（簡稱世博協會），事務總長石毛博行、大阪世博吉祥物「脈脈」，一起為這家人舉辦小型紀念典禮，將包含以水晶打造的「脈脈」周邊商品、造型絨毛玩具等，贈送給他們。石毛博行表示，在大阪世博結束前會繼續努力，吸引更多遊客前來參觀這場盛大活動。

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