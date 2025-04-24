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    中國無手女孩換衛生棉影片200萬次觀看 盼社會重視身障者

    中國四川女子許方燕示範換衛生棉。（擷取自微博）

    中國四川女子許方燕示範換衛生棉。（擷取自微博）

    2025/04/24 13:41

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省一名28歲無手女子近日在微博發表一段「沒有雙手的女孩如何更換衛生棉」影片，親自示範身障女性在日常生活中的不便，引發網友討論。

    中媒《新京報》報導，這名女子名叫許方燕，她7歲時因受傷導致雙手肘關節以下截肢。從截肢到能獨立生活，她花了7年時間，期間不斷練習吃飯、刷牙等生活技能。

    許方燕說，之前有一名美術學院的學生聯絡她，表達希望協助設計一款適合身障女性使用的衛生棉，「我覺得非常有意義」，於是，她決定發布一段影片，示範無手女孩如何更換衛生棉，盼幫助改進設計。

    在影片中，許方燕蹲在地上，將衛生棉放在膝蓋處，試圖用雙臂撕開衛生棉包裝，多次嘗試無果後，她用嘴將黏貼式開口撕開，用雙臂夾出衛生棉。把衛生棉黏在內褲上，穿好後，有時衛生棉會因為沒黏緊而皺成一團，她就需要脫下再調整。

    在影片最後，許方燕呼籲商家改進，並稱「我們不是要特殊照顧，只是想要不被設計遺忘。」

    截至4月23日，這段長4分多鐘的影片已有229萬次觀看。評論區有網友說：「我和你一樣，不過沒有你那段（上半段）手臂，每次只有用腳操作，你為（和）我們同樣的人做出了好的建議。」

    中國四川女子許方燕示範換衛生棉。（擷取自微博）

    中國四川女子許方燕示範換衛生棉。（擷取自微博）

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