中國網路熱搜第一名！ 央視爆「你的手機可能在洩密」

中國製3C產品一直存在資安問題疑慮。（路透）

2025/04/24 14:14

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國製3C產品一直存在資安問題疑慮。不過，今日卻是中國指控美國情報機構對全球實施大規模攻擊和長時間的監聽竊密活動。中國媒體提醒民眾注意防範，以免危害國家安全。而相關報導也立刻衝上中國網路熱搜排名第一。

中國官媒央視報導今（24）日指出，今年3月25日，中國網路安全產業聯盟（CCIA）發布報告，深入揭示了美國情報機構針對全球行動智慧終端實施大規模攻擊和長時間的監聽竊密活動。智慧終端遭非法入侵事件屢有發生，目前智慧設備已成為國家級網路戰的攻擊目標，在這看不見硝煙的戰場上，智慧型裝置的安全防線正面臨前所未有的挑戰。

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央視指出，其手法包括一、利用SIM卡軟體漏洞「隔空接管」手機；二、利用系統層「零點擊」攻擊「靜默啟動」（指開機後隱藏在後台等待執行）裝置；三、利用手機軟體「投毒」「暗度陳倉」竊密；四、利用行動網路層「強制降級」竊密。

央視提醒民眾，注意防範，「如不注意防範，甚至可能危害國家安全。」

相關報導發出後，立刻衝上中國最大搜尋引擎「百度」的熱門搜尋榜單第一名，可見中國民眾對於手機遭到竊密或可能存在資安風險之議題也相當關注。

相關報導發出後，立刻衝上中國最大搜尋引擎「百度」的熱門搜尋榜單第一名。（擷取自百度）

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