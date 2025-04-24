文在寅被起訴 檢調查安插無經驗前女婿任航空公司高層

南韓檢方24日以賄賂罪起訴前總統文在寅。（歐新社資料照）

2025/04/24 11:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓全州地方檢察廳24日以違反《特定犯罪加重處罰法》（賄賂）起訴前總統文在寅。韓媒曝光，檢方就文在寅前女婿「航空公司開小灶聘用」疑點進行調查。

南韓《中央日報》中文版 報導，文在寅被指控於2018年8月至2020年4月期間，安排前女婿徐某進入由前國會議員李相稷實際持有的泰國易斯達航空公司就職，並以薪資及居住補貼等名義收受約2.7億韓元（約新台幣700萬元）的利益。

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檢方調查發現，自2018年3月李相稷出任中小企業振興公團理事長後，文在寅的前女婿徐某便進入其實際持有的泰國易斯達航空並擔任專務董事。

檢方認為，徐某此前曾在遊戲公司工作，並無航空業界的實際經驗，卻能進入航空公司擔任高層，背景存疑，因此展開調查。檢方判斷，中小企業振興公團理事長一職與航空公司錄用過程之間存在利益交換關系。

另據《韓聯社》 報導，檢方認為，文在寅在徐某被聘用後暫停對女兒文多惠夫婦的經濟支援，可將其視為徐某就業給文在寅帶來直接的經濟利益。

檢方續指，青瓦台民政秘書室和特別監察組、總統警衛處等，還曾為文多惠夫婦赴泰國旅居提供各種幫助。

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