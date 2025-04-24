自稱旅拍藝術家！ 中國差30歲「老少配」芭達雅街頭裸拍遭逮

中國一對男女近日在泰國街頭上演活春宮還自拍不雅影像。（擷取自芭達雅警方臉書）

2025/04/24 11:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國觀光勝地芭達雅近日出現一對年齡相差30歲的中國情侶光天化日下在人行道上全裸自拍性影像，驚動目擊民眾報警處理，最終雙雙遭警方逮捕。

綜合泰媒報導，芭達雅10日街頭出現一對中國情侶，67歲大叔何志航（音譯，Oh Zhihang）負責架設腳架與相機，隨後當場脫掉襯衫及褲子，僅穿襯衫的37歲女子林婷婷（音譯，Lin Tingting）也脫掉衣服，在遊客與居民面前全裸自拍。

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一名保全人員見狀後立刻拍照存證並報警，警方迅速到場將兩人逮捕。何志航供稱自己是攝影師，熱衷於在各地旅遊時拍攝裸體作品，強調過去也曾在其他國家進行類似拍攝，卻未察覺已違反泰國相關法律。他對此行為對泰國社會形象造成的損害公開致歉。

泰國警方則表示，根據當地法律，任何人在公共場所從事猥褻行為最高可處以5000泰銖（約新台幣4847元）罰款，並重申旅客應尊重當地法律與風俗，切勿以藝術或創作之名踰越公共道德底線。

中國67歲男子與37歲女子因公然猥褻遭芭達雅警方逮捕。（本報合成，擷取自芭達雅警方臉書）

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