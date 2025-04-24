美國軍官洩對台防衛機密給中國 判7年徒刑

美國一名前陸軍情報分析員因非法出售涵蓋台灣防衛計畫等關鍵軍事情報給疑似中國政府相關人士，24日遭法院判處7年徒刑，這些情報涵蓋台灣防衛、美軍衛星系統以及導彈防禦技術等關鍵軍事內容。（法新社）

2025/04/24 11:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名前陸軍情報分析員因非法出售涵蓋台灣防衛計畫等關鍵軍事情報給疑似中國政府相關人士，24日遭法院判處7年徒刑，這些情報涵蓋台灣防衛、美軍衛星系統以及導彈防禦技術等關鍵軍事內容。

綜合外媒報導，根據美國司法部公布，被告是曾擁有最高機密安全許可的前軍事分析員科舒茲（Korbein Schultz）。他於2024年3月被捕，當時涉嫌將數十份美國敏感軍事文件出售給一名居住在中國的「共謀者A」，並因此獲得約4.2萬美元（約新台幣137萬元）的報酬。司法文件指出，舒茲獲得最高機密／敏感隔離資訊（TS/SCI）許可不久後，即在一個自由接案平台上被「共謀者A」接觸。對方偽裝為地緣政治諮詢公司的代表，初期要求其提供針對美國軍事能力與計畫的分析，重點聚焦於台灣防衛與俄烏戰爭的關聯性。

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隨著交流深入，「共謀者A」開始要求更具體、涉密程度更高的文件內容，包括技術手冊、作戰程序與情報評估等，舒茲則利用職務之便，從受限資料庫與政府封閉網路中擷取資訊，非法傳輸至少92份高度敏感軍事文件。這些文件內容涵蓋美軍在東歐支援北約行動的作戰命令、俄烏戰爭對台灣防衛的戰略啟示、F-22A戰鬥機與HH-60直升機的技術手冊、洲際彈道飛彈系統資料，以及關於中國軍事戰術、解放軍火箭軍、美軍在韓國與菲律賓舉行軍演的細節。更包括美軍衛星系統、HIMARS高機動性多管火箭系統與THAAD終端高空防禦系統等導彈防禦情報。

調查更發現，舒茲不僅單獨行動，還曾試圖招募一名派駐美國印太司令部（INDOPACOM）的軍中朋友。該司令部負責監控中國在亞太地區的軍事行動，掌握關鍵機密。舒茲與共謀者曾討論「以友善且緩慢的方式」接觸此人，希望擴大情報獲取範圍。

美國司法部長邦迪（Pamela Bondi）譴責舒茲的行為，稱其「背叛了誓言，為了金錢報酬將美國軍人與國家安全置於風險之中」，並表示美方對來自中國的滲透行動將持續保持高度警覺。聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）也強調：「中華人民共和國正不斷尋求竊取美國的防衛情報，而現役與退役軍人是首要目標。」他指出，此案的審判結果對潛在的叛國者是強烈的警告訊號。

本案由FBI納什維爾外勤辦事處主導調查，美國陸軍反情報司令部與國防部提供協助，全案已於今日正式定讞。

根據美國司法部公布，被告為曾擁有最高機密安全許可的前軍事分析員科舒茲。他於2024年3月被捕，當時涉嫌將數十份美國敏感軍事文件出售給一名居住在中國的「共謀者A」，並因此獲得約4.2萬美元（約新台幣137萬元）的報酬。（圖翻攝自X/@hli953777191713）

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