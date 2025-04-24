以軍轟炸加薩校園避難所釀10死 孩童葬身火海國際震怒

以色列週三對加薩市圖法區一所庇護流離失所家庭的學校發動空襲，造成至少10人喪生。（路透）

2025/04/24 11:31

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列週三空襲加薩市圖法區一所庇護流離失所家庭的學校，造成至少10人喪生。以色列軍方指稱，攻擊目標為藏身該校的哈瑪斯武裝分子，但現場慘況引發廣泛關注與國際譴責。

據路透社報導，空襲發生在由聯合國經營的雅法學校。爆炸當下，帳篷與教室瞬間起火，校園陷入火海。目擊者胡威提描述：「我們在睡覺時突然爆炸，整個學校都在燃燒。帳篷和所有東西著火，人們尖叫，有人抱著燒焦的人與孩子，向上帝祈禱。」以色列軍方稱，在確認哈瑪斯及其盟友伊斯蘭聖戰組織在校園內活動後發動攻擊，並宣稱已採取預防措施以減少平民傷亡。然而，空襲過後數小時，火勢仍未完全撲滅，民眾在焦黑的教室與校園殘骸中搜尋遺物，現場一片狼藉。

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此次襲擊發生在今年3月18日停火協議破裂之後。加薩衛生部指出，自停火破局以來，以色列在加薩的攻擊已造成逾1600名巴勒斯坦人死亡，其中多為平民。週三一日內，以軍於加薩各地的行動更釀成至少36人死亡。加薩市的杜拉兒童醫院也未能倖免。當地官員表示，一枚以色列導彈擊中該醫院上層，重創加護病房並摧毀供電太陽能系統，所幸未造成人員傷亡。

自3月初起，以色列對加薩實施全面封鎖，包括燃料與電力的供應，導致當地醫療系統瀕臨崩潰。醫生與居民反映，醫療資源與糧食嚴重短缺。不過，以色列外交部發言人馬莫斯坦則否認加薩援助匱乏的說法。面對不斷升高的平民死傷與人道災難，德國、法國與英國三國外交部長發表聯合聲明，呼籲以色列尊重國際法，允許人道援助無阻進入加薩。他們強調：「援助絕不能成為政治籌碼，巴勒斯坦領土不得遭受任何縮減或人口結構改變。」

以色列方面則堅稱，封鎖是為了迫使哈瑪斯釋放自2023年10月7日襲擊以來所劫持的59名以色列人質。據以方指出，當日襲擊共造成1200人喪生、251人被擄。哈瑪斯方面則強調，僅在結束戰爭的協議框架下才願意釋放人質，並拒絕繳械要求。

週三，哈瑪斯釋出一段顯然經過編輯的人質影片，畫面中48歲的奧姆里·米蘭懇求雙方達成協議。以色列官員稱此舉為「心理戰」的一部分，並譴責哈瑪斯利用人質製造輿論壓力。

自戰爭爆發以來，加薩衛生當局表示已有超過5萬1000人喪命。以哈停火談判迄今仍無突破，加薩人道危機日益嚴峻，國際呼聲不斷升高，敦促雙方即刻停火，並保障援助通道暢通無阻。

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