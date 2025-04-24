獅口留痕證實古羅馬鬥獸！ 英國發現首具角鬥士骨骼

英國科學家團隊近日在約克郡發現一具帶有大型貓科動物咬痕的人類骨骼，證實古羅馬時期人類曾在英國與猛獸搏鬥，為歐洲首次出土羅馬角鬥士與獅子對戰的直接實體證據，填補長久以來考古學上的重大空白。（圖翻攝自X/@ancientorigins）

2025/04/24 13:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國科學家團隊近日在約克郡發現一具帶有大型貓科動物咬痕的人類骨骼，證實古羅馬時期人類曾在英國與猛獸搏鬥，為歐洲首次出土羅馬角鬥士與獅子對戰的直接實體證據，填補長久以來考古學上的重大空白。

綜合外媒報導，該項發現來自約克附近的德里菲爾德台地古代墓地。一支由法醫學者與考古學家組成的國際團隊在此處發現一具男性骨骼，其骨盆上明顯留有大型貓科動物的啃咬痕跡。經由3D掃描分析，專家確認這些痕跡與獅子進食時留下的咬痕完全吻合，直徑約6.5毫米，深度達5毫米，符合典型的獅子啃咬特徵。

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研究發表於《公共科學圖書館·綜合》期刊。研究人員表示，死者年約30歲，屍體不僅遭啃食，還有被從後方斬首的明顯切口，切痕位於第二與第三頸椎之間，顯示其可能死於處決後遭猛獸吞噬。這項研究由愛爾蘭梅努斯大學人類學教授蒂姆·湯普森領導，他指出：「長期以來，我們對古羅馬角鬥士與猛獸表演的了解多依賴歷史文獻與藝術描繪，如今終於出現第一個實體證據，徹底改寫我們對不列顛地區羅馬娛樂文化的認知。」

德里菲爾德台地墓地中，大約70%的遺骸顯示有斬首跡象，遠高於一般羅馬墓地的5至6%。這些遺骸大多為18至45歲男性，符合角鬥士的年齡與體格特徵。杜倫大學考古學教授高蘭指出，這項發現是首次在羅馬不列顛地區證實人獸表演的直接證據，也揭示了羅馬帝國如何將異國猛獸如獅子，從非洲遠送至帝國最邊陲地區。

研究進一步指出，將大型掠食動物輸往遙遠的不列顛，需要高度組織的物流與規劃，包括專用籠具、訓練有素的馴獸師，以及覆蓋三大洲的複雜運輸網絡，顯示羅馬帝國調度資源的強大能力。

此外，同位素分析顯示，這名男子生前可能來自南歐或北非等較溫暖地區。這與歷史資料相符，當時駐紮在約克的第六軍團曾從北非招募士兵，尤其在出身北非的羅馬皇帝塞維魯統治時期，當地與北非的聯繫更為密切。

這項發現也與其他英國考古證據相互印證，例如約克郡魯德斯頓出土的一幅馬賽克圖案，就描繪了武裝人物與獅子、豹、公牛及雄鹿搏鬥的場景，顯示角鬥士與猛獸的對決曾是當時觀眾熟知的娛樂內容。

一支由法醫學者與考古學家組成的國際團隊在此處發現一具男性骨骼，其骨盆上明顯留有大型貓科動物的啃咬痕跡。（圖翻攝自X/@culturecut247）

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