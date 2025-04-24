旗杆、宴會廳、黃金裝潢 川普擬全面改造白宮內外景觀

美國總統川普（左）週三於白宮北草坪，與首席園丁哈尼（Dale Haney）（右）討論其計畫增設的新旗杆位置。（美聯社）

2025/04/24 10:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普週三公布了改造白宮景觀的最新計畫，宣布將自費為白宮南北兩側草坪各增設一支近百呎（約30公尺）高的巨型美國國旗旗杆。他表示，白宮早就該有獨立旗杆，新旗杆預計下週運抵。

《紐約郵報》報導，川普週三上午步出官邸，在北側草坪與園丁一同勘查場地。據現場觀察，園丁們伸展手臂比劃，示意未來旗幟的巨大尺寸。川普稍後向媒體說明：「我們將在這側豎立一支美觀的、近百呎高的美國國旗杆，另一側也一樣，總共兩支，都是頂級的。」

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目前白宮建築頂部雖懸掛國旗，但地面上並無獨立的旗杆。川普認為：「這裡需要旗杆已經兩百年了。我常說，他們沒有真正意義上的旗杆。所以我們要在剛才看過的地方立一支，另一支則立在另一側的土丘上，將會是兩支漂亮的旗杆。」他特別強調費用「由川普支付」。

增設旗杆僅是川普對白宮一系列改造計畫中的最新一項。他先前已宣布計畫重建白宮玫瑰花園，將現有草地改為鋪設平台，以便在舉行活動或發表演說時，讓觀眾能站在平坦地面上，避免踩踏濕軟草地。

川普也曾提出要在白宮內興建一座宴會廳，類似他在佛州海湖莊園 （Mar-a-Lago） 的配置。他表示曾向拜登政府提出這個耗資1億美元（約新台幣32.53億元）的構想，但「從未收到回覆」。這次他打算自己提案，以獲得「更多空間」舉辦儀式，省去搭建大型帳篷的麻煩。

此外，川普已對橢圓形辦公室進行改造，增加了更多歷任總統的肖像，並以大量金色元素裝飾牆壁飾條、畫框、門框及數個雕像，風格令人聯想起他金碧輝煌的海湖莊園。

先前，白宮南草坪上一棵近200年的古老木蘭樹因狀況不佳且有安全疑慮而被移除。這棵名為「傑克森木蘭」（Jackson Magnolia） 的古樹極具歷史意義，相傳是美國第七任總統傑克森 （Andrew Jackson） 於1830年代為紀念其亡妻瑞秋 （Rachel），從家鄉農場帶來樹苗親植於白宮，近兩世紀來一直是著名地標。川普之後親自參與了補種儀式，手持一把金色鏟子，為據稱是原樹後代的一株12年樹齡新樹苗剷土。

這張示意圖呈現了川普總統提議在白宮兩側增設的兩支近百呎（約30公尺）高旗杆的相對高度，白宮建築本身高度約為70呎（約21公尺）。（圖取自 X / NY POST）

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