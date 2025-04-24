為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    旗杆、宴會廳、黃金裝潢 川普擬全面改造白宮內外景觀

    美國總統川普（左）週三於白宮北草坪，與首席園丁哈尼（Dale Haney）（右）討論其計畫增設的新旗杆位置。（美聯社）

    美國總統川普（左）週三於白宮北草坪，與首席園丁哈尼（Dale Haney）（右）討論其計畫增設的新旗杆位置。（美聯社）

    2025/04/24 10:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普週三公布了改造白宮景觀的最新計畫，宣布將自費為白宮南北兩側草坪各增設一支近百呎（約30公尺）高的巨型美國國旗旗杆。他表示，白宮早就該有獨立旗杆，新旗杆預計下週運抵。

    《紐約郵報》報導，川普週三上午步出官邸，在北側草坪與園丁一同勘查場地。據現場觀察，園丁們伸展手臂比劃，示意未來旗幟的巨大尺寸。川普稍後向媒體說明：「我們將在這側豎立一支美觀的、近百呎高的美國國旗杆，另一側也一樣，總共兩支，都是頂級的。」

    目前白宮建築頂部雖懸掛國旗，但地面上並無獨立的旗杆。川普認為：「這裡需要旗杆已經兩百年了。我常說，他們沒有真正意義上的旗杆。所以我們要在剛才看過的地方立一支，另一支則立在另一側的土丘上，將會是兩支漂亮的旗杆。」他特別強調費用「由川普支付」。

    增設旗杆僅是川普對白宮一系列改造計畫中的最新一項。他先前已宣布計畫重建白宮玫瑰花園，將現有草地改為鋪設平台，以便在舉行活動或發表演說時，讓觀眾能站在平坦地面上，避免踩踏濕軟草地。

    川普也曾提出要在白宮內興建一座宴會廳，類似他在佛州海湖莊園 （Mar-a-Lago） 的配置。他表示曾向拜登政府提出這個耗資1億美元（約新台幣32.53億元）的構想，但「從未收到回覆」。這次他打算自己提案，以獲得「更多空間」舉辦儀式，省去搭建大型帳篷的麻煩。

    此外，川普已對橢圓形辦公室進行改造，增加了更多歷任總統的肖像，並以大量金色元素裝飾牆壁飾條、畫框、門框及數個雕像，風格令人聯想起他金碧輝煌的海湖莊園。

    先前，白宮南草坪上一棵近200年的古老木蘭樹因狀況不佳且有安全疑慮而被移除。這棵名為「傑克森木蘭」（Jackson Magnolia） 的古樹極具歷史意義，相傳是美國第七任總統傑克森 （Andrew Jackson） 於1830年代為紀念其亡妻瑞秋 （Rachel），從家鄉農場帶來樹苗親植於白宮，近兩世紀來一直是著名地標。川普之後親自參與了補種儀式，手持一把金色鏟子，為據稱是原樹後代的一株12年樹齡新樹苗剷土。

    這張示意圖呈現了川普總統提議在白宮兩側增設的兩支近百呎（約30公尺）高旗杆的相對高度，白宮建築本身高度約為70呎（約21公尺）。（圖取自 X / NY POST）

    這張示意圖呈現了川普總統提議在白宮兩側增設的兩支近百呎（約30公尺）高旗杆的相對高度，白宮建築本身高度約為70呎（約21公尺）。（圖取自 X / NY POST）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播