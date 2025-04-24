美國務院發言人怒斥CNN主播！烏俄和平談判內幕引爆激烈爭執

美國國務院發言人布魯斯23日接受CNN專訪時，因拒絕回答有關俄烏和平協議的敏感問題，與主播布朗在節目中爆發激烈爭執，揭開美國對俄烏立場可能與其他國家存在分歧。（圖翻攝自Youtube/@JBBahney）

2025/04/24 10:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）23日接受CNN專訪時，因拒絕回答有關俄烏和平協議的敏感問題，與主播布朗（Pamela Brown）在節目中爆發激烈爭執，揭開美國對俄烏立場可能與其他國家存在分歧。

綜合外媒報導，在週三播出的訪談中，布朗多次詢問美方是否因克里米亞議題考慮退出和平談判，但布魯斯始終迴避，聲稱相關提問「來自猜測、個別報導、謠言，甚至是八卦」。布朗強調提問依據是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的公開談話後，布魯斯突然提高音量回應：「這不會在電視上談，也不是你我之間的事，無論是節目中還是晚餐桌上，我都不會討論這些問題。」

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布魯斯堅稱，外交談判涉及的私密溝通不適合透過媒體公開討論。「我尊重澤倫斯基總統的立場，但領袖們需要面對面談判，國務卿這100天來一直在努力推動，並正在發揮關鍵作用，這不是場電視辯論。」當布朗再追問談判時程是否將結束時，布魯斯打斷對話，嚴厲表示：「等一下！」此舉讓節目現場氣氛瞬間升溫。隨後布魯斯甚至指控布朗「藉題炒作以提升收視率」，布朗則回應她只是代表觀眾尋求清楚答案。布魯斯強調：「這不是我和你之間的談判，也不是這種不幸對話能解釋的範疇，觀眾應該知道這點。」

布朗堅持，自己身為記者，向政府發言人提出基於公開發言的問題，是合理且必要的工作。她表示：「我的職責就是替觀眾發聲，提出問題，讓他們了解真相。」據其他媒體報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）疑似在週三突然退出烏克蘭和平談判，被認為是促使布魯斯在訪談中情緒強烈的原因之一。另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基日前在基輔召開記者會，堅定拒絕一項美國提案，該提案內容據稱涉及永久將克里米亞交予俄羅斯。澤倫斯基直言：「烏克蘭絕不會在法律上承認對克里米亞的佔領，這不是可以談判的議題，這違反我們的憲法。」

川普總統隨後在社交平台Truth Social上發文，表示克里米亞「早就失去了」，甚至聲稱該區域「已不在討論範圍內」，與烏克蘭政府的立場形成明顯落差。澤倫斯基事後承認「今天情緒激動」，但強調包括美國在內的五個國家已召開會議共同推動和平，各方雖有不同意見，但仍表達了彼此尊重。他重申，烏克蘭會堅持依據自身憲法行事，並相信盟友會理解並支持這一立場。

採訪尾聲，當布朗再度指出布魯斯始終未正面回應美國在談判中的具體立場時，布魯斯顯得更加惱怒，強調自己「已經回答，只是不符合妳想要的方式」。布朗則堅決反駁，強調繼續追問並不是為難對方，而是身為記者的基本責任。

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