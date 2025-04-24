美今年首例！39歲警員釣魚遭雷擊中身亡

39歲警員卡托在東北溪公園釣魚時遭雷擊後身亡。（圖擷自「North Carolina Department of Adult Correction」臉書粉專）

2025/04/24 12:00

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅萊納州39歲警員本月初在東北溪公園（North East Creek Park）釣魚時，突然遭雷擊後身亡，成為美國今年首例因雷擊死亡案例。

綜合外媒報導，北卡羅來野生動物官員指出，39歲警員卡托（Santonio Catoe）與數名親友11日至東北溪公園釣魚，孰料晚間9時許遭雷擊中後掉出船外，同行者緊急將他拉回船上，隨後緊急送院救治，最終醫院宣告不治。

請繼續往下閱讀...

卡托生前任職於莫里的東區懲教所，曾服役於美國海軍陸戰隊，離世後留下妻子與4名子女，死者同事當地時間22日舉行了追思會，悼念他的離世。

據美國國家雷電安全委員會數據顯示，自2006年以來，釣魚已經成為美國雷擊致死主要原因，迄今已有44例雷擊死亡事件與釣魚相關，美國去年有12人因雷擊身亡，平均每年約有20人死於雷擊。

夏季是美國雷擊致死的高峰期，因為戶外活動增加且雷暴頻繁，專家建議，民眾一旦聽見雷聲，應立即進入室內避難。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法