白宮權鬥！馬斯克怒罵財長 美媒曝兩人衝突內幕

科技巨頭馬斯克（左）與美國財政部長貝森特（右）。兩人被美國媒體披露在白宮因人事問題，爆發激烈口角衝突。（路透）

2025/04/24 09:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國新聞網站《Axios》獨家披露，科技巨頭馬斯克與美國財政部長貝森特上週在白宮爆發激烈爭執，甚至在總統川普耳邊高聲對嗆，爭議焦點鎖定國稅局（IRS）人事任命。兩名目擊者與三名知情人士透露，這場衝突火花四射。

一位目擊者形容，上週四的場面「宛如兩名億萬富豪在白宮西翼（West Wing）上演WWE摔角賽」。這場對峙不僅展現馬斯克推動「政府效率部」（DOGE）計畫時的強硬姿態，也暴露他與部分高層官員的緊張關係。《紐約時報》曾於次日報導兩人因 IRS 領導人選不合，但《Axios》獨家揭露前一天白宮內的激烈衝突細節。據稱，川普親耳聽到部分爭執，兩人隨後在走廊繼續爭吵，聲浪驚人。

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白宮新聞秘書李威特回應：「意見分歧是政策制定的常態，總統身邊的人對國家議題充滿熱情，所有人最終都為川普服務。」馬斯克近期也與國務卿魯比歐、美國準運輸部長杜菲及貿易顧問納瓦羅傳出摩擦，凸顯其爭議性角色。

馬斯克與貝森特的嫌隙早於總統交接期埋下。馬斯克曾力薦盧特尼克（Howard Lutnick）出任財長，但川普選擇貝森特，並任命盧特尼克為商務部長。此後，兩人多次因財政部人事安排起爭執。一名官員直言：「這不是對錯之爭，而是控制權之戰。」

兩人性格迥異加劇衝突。馬斯克以大膽創新與社群媒體影響力著稱；貝森特則是低調理性的金融專家，慣於分析市場而非製造頭條。貝森特的盟友透露，他平時溫和，但底線被觸及時會強硬反擊。

爭執的高潮源於IRS代理局長人選。4月16日，川普任命馬斯克支持的夏普利（Gary Shapley）擔任該職，貝森特卻力推財政部副部長福克納（Michael Faulkender），並對馬斯克私下影響任命感到不滿，積極遊說川普換人。

上週四的白宮會議上，貝森特當面質問馬斯克，現場「髒話四飛」。貝森特批評DOGE計畫未實現預算削減承諾；馬斯克則回嗆他是「索羅斯（George Soros）的代理人」，並挖苦其曾經營「失敗的避險基金」。爭執激烈，一名幕僚不得不介入分開二人。

當晚，川普支持者盧默（Laura Loomer）在X平台抨擊貝森特，指他讓「川普仇恨者」進入財政部。馬斯克隨即回應「令人不安」。然而，隔天《紐約時報》報導，夏普利被撤換，福克納上任，貝森特暫佔上風。

《Axios》 指出，馬斯克與貝森特幾無和解跡象，白宮內部關注後續發展。一位消息人士感嘆：「貝森特贏了這局，但誰會想樹立馬斯克這樣的敵人？」這場爭執不僅反映人事權角力，也揭示新政府內部的權力動態。

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