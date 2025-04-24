宇宙鬼斧神工！ 哈伯公布天鷹星雲非凡「雕塑」

哈伯太空望遠鏡為慶祝其35週年，發布了這張天鷹星雲的壯麗新影像，圖中可見被恆星輻射雕塑出的巨大氣體與塵埃柱。（圖片來源：ESA/Hubble & NASA, K. Noll）

2025/04/24 09:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）與歐洲太空總署（ESA）近日發布一張由哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）拍攝的天鷹星雲（Eagle Nebula, M16）的壯麗新影像，捕捉到一根被強烈恆星輻射雕琢而成的高聳氣體與塵埃柱。

太空科技網站「Space.com」報導，天鷹星雲位於巨蛇座（Serpens），距離地球約6500光年，是一個廣闊的恆星形成區，充滿了孕育新星的宇宙塵埃與氣體。該星雲最廣為人知的影像是哈伯望遠鏡於1995年拍攝的標誌性「創生之柱」（Pillars of Creation）。

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然而，歐洲太空總署指出，這張新影像聚焦於天鷹星雲內另一根較少人知的柱狀結構。這根橫亙影像的冰冷氣體塵埃柱高達9.5光年，其複雜的紋理揭示了來自鄰近新生恆星的強烈紫外線輻射如何刻劃周圍的環境。儘管這根塵埃柱本身已極為巨大，但它仍只是更龐大天鷹星雲中的一小部分。

這張最新的哈伯影像運用了自望遠鏡2005年上次研究該區域以來所開發的新數據處理技術製作而成。為慶祝哈伯太空望遠鏡本週即將迎來的35週年紀念，天文學家正重新檢視如天鷹星雲等過往的精彩觀測目標。

天鷹星雲的整體輪廓由稠密的氣體與塵埃雲構成，形似一隻展翅的雄鷹。一群年輕的星團雖位於此次新影像的畫框之外，卻對周遭宇宙結構的形成產生了深遠影響。較為稠密的氣體區域更能抵抗年輕恆星釋放的強烈輻射與恆星風，使其得以像雕塑品般留存下來，形成了如同這次新影像所見的恆星形成柱。

歐洲太空總署表示，天鷹星雲是銀河系中眾多以其被雕琢的塵埃雲而聞名的星雲之一，這些奇幻的形狀是星雲暴露在新生恆星強大輻射與恆星風下所形成的結果。

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