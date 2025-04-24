關稅、預算、行政命令爭議不斷 川普經濟支持率創新低

在第二任期即將屆滿百日之際，美國總統川普的經濟政策支持率跌至歷史新低，引發各界對其施政表現與未來經濟走向的高度關注。（美聯社）

2025/04/24 09:42

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在第二任期即將屆滿百日之際，美國總統川普的經濟政策支持率跌至歷史新低，引發各界對其施政表現與未來經濟走向的高度關注。根據路透社與益普索（Reuters/Ipsos）最新聯合民調，僅有37%的美國人贊同川普處理經濟的方式，創下他自第一任期以來的最低紀錄。

綜合外媒報導，皮尤研究中心本週發布的另一份調查亦指出，川普在經濟決策上的信任評分已降至45%，為2019年以來新低。整體施政滿意度方面，目前為40%，較二月下降7個百分點。儘管與其第一任期初期相當，但相較歷任總統，這一數字顯得格外黯淡。自雷根總統以來，除了柯林頓在1993年4月僅有49%外，其他總統在任期百日時的滿意度均超過50%；拜登在2021年4月則達59%。

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民意普遍對川普近期宣布的貿易政策感到不滿。4月2日，他宣布對幾乎所有美國貿易夥伴加徵新關稅，雖然後續多數實施被延後，但仍有59%的民眾反對這項政策，約15%更將其列為最不滿意的施政項目。黨派分歧亦極為明顯，70%的共和黨人支持提高關稅，對比之下高達90%的民主黨人則表示反對。

預算削減政策同樣成為爭議焦點。川普政府持續推動聯邦部門緊縮開支，遭到55%的民眾反對。59%受訪者認為這些削減「過於草率」，51%擔心將削弱政府運作效能。長期來看，48%的美國人預期這些舉措最終會增加成本，僅41%認為能有效節省支出。

此外，川普透過行政命令推動政策的方式亦引發爭議，有51%的成年人認為他倚賴行政命令過多。針對終止聯邦政府推動的多元、公平與包容（DEI）政策，78%的共和黨人表示支持，86%的民主黨人則反對，再次凸顯深層的黨派分歧。

對川普處理經濟的信心，在政黨間呈現極端分化。80%的共和黨人表達支持，而民主黨中僅11%表達信任。關於美國國際地位，50%的民眾認為川普政策正削弱美國影響力，38%則持相反看法。

儘管總統個人支持度受挫，共和黨整體仍略勝民主黨，目前有43%的民眾對共和黨持正面觀感，高於民主黨的38%。在是否應遵守聯邦法院裁決的議題上，則呈現跨黨派共識。78%民眾認為川普政府應遵守法院命令，若由最高法院裁定，同意比例更上升至88%，其中91%的民主黨人與65%的共和黨人皆表達同意。

在所有政策議題中，移民政策是最具爭議者之一。20%的民眾將其列為最受歡迎的政策，亦有11%視為最不喜歡。隨著第二任期初期即將結束，川普政府當前面臨的最大挑戰，是如何扭轉民眾對經濟未來的悲觀預期，並重建對其施政能力的信任。

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