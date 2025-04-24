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    川普經濟移民政策爭議頻仍 多項民調顯示支持率下滑

    美國總統川普。（路透）

    美國總統川普。（路透）

    2025/04/24 08:25

    〔中央社〕今天公布的多項民調顯示，美國總統川普（Donald Trump）自重返白宮以來支持率一路下滑，民眾在經濟和移民等重要議題方面對他提出批評。

    法新社報導，川普認為自己獲得壓倒性的美國民意授權，採取了一系列行動來履行競選承諾，包括大規模徵收關稅及打擊移民等措施。

    但英國「經濟學人」（The Economist）與民意調查業者「輿觀」（YouGov）民調發現，川普的支持率呈下降趨勢，目前有41%美國人表示支持川普，而他在1月時支持率曾達50左右%。

    美國皮尤研究中心（Pew Research Center）民調則發現，川普的支持率目前已下降至40%，低於2月時的47%，遠低於前總統拜登（Joe Biden）在2021年4月時的59%支持率。

    民調機構蓋洛普（Gallup）上週指出，整體而言，川普自重返白宮以來，前3個月平均支持率為45%，低於其他二戰後當選的美國總統。

    民調結果顯示，美國人民對川普處理經濟等重要議題的能力失去信心。去年選民認為經濟是川普的強項，但他本月對貿易夥伴大規模徵收關稅，驚動全球市場。

    根據「經濟學人」與「輿觀」民調，目前約有54%美國人覺得經濟正在變差。相較之下，今年1月時只有37%民眾如此認為。

    路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，川普的支持率在生活成本問題上明顯低落，只有31%美國民眾認可他在此議題上的表現。

    通膨是去年11月美國總統大選熱門話題，川普曾誓言如果當選總統，將立即降低物價。在移民議題方面，川普的支持率也呈下降趨勢，而移民是他的另一個強項。

    「經濟學人」與「輿觀」民調發現，目前有45%美國人認可川普處理移民問題的方式，反觀兩週前有50%民眾認可他這方面的表現。

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