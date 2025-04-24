為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    土耳其近海強震撼動伊斯坦堡 逾百人從高處躍下受傷

    2025/04/24 00:24

    〔中央社〕土耳其大城伊斯坦堡（Istanbul）今天遭強震襲擊，有151人因為恐慌從建築物高處躍下而受傷。

    法新社報導，當地時間下午12時59分，伊斯坦堡南方的馬爾馬拉海（Sea of Marmara）發生規模6.2地震，土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，「（震源）深度約7公里，總共持續13秒」。

    耶里卡亞在社群平台X還寫道：「截至下午3時12分，共記錄到51次餘震，其中最大的規模為5.9。」

    路透社報導，規模6.2的地震發生後，伊斯坦堡歐洲側持續感受到餘震，市中心公園內聚集了許多人，還有人坐在門口或站在家門外。

    伊斯坦堡居民艾格倫（Neslisah Aygoren）坐在公園裡說：「地震開始時，突然晃得很大力，感覺非常強烈。」

    「我很害怕，直接跑向我的狗並抱住牠，躺在地上等地震結束。之後我們收拾東西，直接跑到街上。」

    伊斯坦堡首長辦公室表示，地震期間，共有151人因恐慌從建築物跳下而受傷，被送往醫院治療，但無人傷勢危急。

    辦公室並稱，伊斯坦堡市中心有一棟廢棄建物倒塌，但無人受傷，市內能源和水利基礎設施未受破壞，但有部分商店關閉。

    土耳其在2年多前的2023年2月發生近代史上最致命、破壞力最強的地震，當時地震規模7.8，在土耳其南部及敘利亞北部造成5萬5000多人死亡、10萬7000多人受傷。1140424

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播