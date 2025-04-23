美國人政治焦慮 獨立宣言等立國文件銷量翻2倍

蘭登書屋今年夏、秋將出版的《獨立宣言》和《美國憲法》精裝合輯，以及《聯邦黨人文集》。（美聯社）

2025/04/23 23:29

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普重回白宮後，民眾對美國立國文件的興趣顯著升高，包括《獨立宣言》、《美國憲法》和《聯邦黨人文集（Federalist Papers）》等銷量大幅成長。

《美聯社》23日報導，知名出版社「蘭登書屋（Random House）」出版人沃德（Andrew Ward）近期與編輯團隊開會，討論新書出版計畫時，會議上的話題難以避免地轉向當前局勢以及川普政府，沃德說，「顯然我們需要回頭去看這個國家的基本文件，而且我們想盡快推出」。

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該出版商23日宣布，將於7月出版《獨立宣言》和《美國憲法》的精裝合輯，11月出版《聯邦黨人文集》，後者為解釋憲法的重要理論依據。這兩套書都由曾獲普立茲獎的傳記作家米全（Jon Meacham）引言。

這些書籍推出時間點，正值市場需求大增。根據追蹤約85%印刷零售市場的圖書銷售追蹤機構Circana Bookscan數據，《獨立宣言》、《聯邦黨人文集》和《美國憲法》目前銷售速度，創下該機構2004年開始彙整銷售數據以來之最：到4月中為止銷量已達16萬2000冊，遠高於去年同期的5萬8000冊，和2023年同期的3萬3000冊。

川普2017年第一任上任後，相關書籍也出現類似的銷售熱潮，當時上任初期幾個月就賣出約9萬2000冊，是2016年的2倍多。

Circana分析師康納（Brenna Connor）指出，這波銷量大增，「可能是對近期政府換人做的回應」，同時，人們對其他有關民主與政府制度的書籍興趣也見增加。

米全近期接受美聯社電話訪問時指出，建國者當年試圖理解其身處的革命時代意義，如今閱讀這些立國文件，能賦予民眾類似當年的那種使命感和指導原則，「這是一個動盪的時刻」，其中一個因應之道，「就是重讀這些討論關於建立體制的基本文本，而這套體制至今仍然值得我們捍衛」。

不過，蘭登書屋或許將面臨激烈競爭，因為這些18世紀的文件都已屬公有領域，可在網路上免費閱讀，任何人也都可出版，目前市面上已有多個熱門版本。

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